R. K., STA

18. 2. 2026,
Uprava zaradi virusne bolezni z opozorilom lastnikom psov

R. K., STA

beagle, pes | Med sprehodom po gozdu in v naravi naj bo žival na povodcu, svetujejo na upravi za veterinarstvo. | Foto Shutterstock

Med sprehodom po gozdu in v naravi naj bo žival na povodcu, svetujejo na upravi za veterinarstvo.

Foto: Shutterstock

Uprava za veterinarstvo je pozvala lovce, naj preprečujejo stik psov z ranjenimi in uplenjenimi divjimi prašiči. Pri lisici, uplenjeni v občini Velike Lašče, so namreč potrdili bolezen Aujeszkega (BA), virusno bolezen, ki jo prenašajo predvsem divji prašiči, za okužbo pa so najbolj dovzetni lovski psi.

Bolezen Aujeszkega, znano tudi po imenu lažna steklina, povzroča virus iz družine herpesvirusov, ki prizadene centralni živčni sistem in dihalne organe sesalcev. Bolezen za ljudi ni nevarna, so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Prašiči so edine živali, ki preživijo okužbo in predstavljajo rezervoar virusa. BA je bila pri domačih prašičih uspešno izkoreninjena, globalno pa kroži v populaciji divjih prašičev.

Žival pogine v roku treh dni

Ostali sesalci predstavljajo za virus slepo ulico, ker okužba običajno povzroči njihov pogin, še preden se virus začne izločati. Živali običajno poginejo v 24 do 72 urah po nastopu bolezenskih znakov, do pogina pa lahko pride tudi brez znakov bolezni. Bolezen ni ozdravljiva in zanjo ni cepiva.

Okužbi so še posebej izpostavljeni lovski psi, ki pogosto pridejo v stik z okuženimi divjimi prašiči. Psi se običajno okužijo z uživanjem mesa okuženega divjega prašiča, lahko pa tudi zgolj ob grizenju obolele oz. okužene odstreljene živali.

"Uprava lovcem svetuje, da preprečujejo stik psov z ranjenimi in uplenjenimi divjimi prašiči. Pes naj divjega prašiča poišče, ga glasno goni, ko pa je žival uplenjena, naj se ji ne približa," so opisali.

Da se izognemo prenašanju virusa z divjih na domače prašiče in druge gojene živali, je zelo pomembno, da lovci in rejci živali dosledno upoštevajo in izvajajo biovarnostne ukrepe.

Pse na povodec

Uprava tudi sprehajalcem psov svetuje, naj imajo živali med sprehodom po gozdu in v naravi na povodcu, da preprečijo stik z divjimi prašiči.

