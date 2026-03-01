Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
18.14

Kuurne - Bruselj - Kuurne 2026

Matevž Govekar do četrtega mesta na klasiki Kuurne

Avtor:
STA

Matthew Brennan, Kuurne - Bruselj - Kuurne 26 | Zmagal je Britanec Matthew Brennan, Matevž Govekar (skrajno levo) je za las zgrešil stopničke. | Foto Reuters

Zmagal je Britanec Matthew Brennan, Matevž Govekar (skrajno levo) je za las zgrešil stopničke.

Foto: Reuters

Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je enodnevno belgijsko klasiko Kuurne - Bruselj - Kuurne končal na visokem četrtem mestu. V sprintu skupine okoli 50 kolesarjev je slavil mladi Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike).

Mathieu Van der Poel
Sportal Van der Poel pokazal moč, Mohorič padel

Dvajsetletni Matthew Brennan je za svojo 14. zmago v karieri in drugo to sezono v sprintu ugnal dva Italijana, Luco Mozzata in Mattea Trentina (oba Tudor Pro).

Tik za trojico pa je ciljno črto prečkal Matevž Govekar, eden od treh Slovencev na današnji trasi s tlakovanimi odseki od Kortrijka do Kuurneja (194,9 km).

Petindvajsetletni sprinter iz Godoviča je bil nazadnje tako visoko septembra lani v drugi etapi dirke po Britaniji, ko je bil prav tako četrti. Zadnjo zmago je zabeležil na dirki po Guangxiju oktobra 2024.

Na dirki sta nastopila še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla). Slednji preizkušnje ni končal, Mohorič pa je v vodilni skupini zasedel 27. mesto.

Od slovenskih kolesarjev je na dirki nižje ravni po Sardiniji v zadnji, peti etapi tretje mesto zasedel Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali). Dolgoletnega člana Adrie Mobila sta ugnala le dva Italijana, Davide Donati in Davide Persico.

V skupnem seštevku je bil po Sardiniji najboljši Italijan Filippo Zana (Soudal Quick-Step), sicer nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji (2023).

