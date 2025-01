Titova ruska ljubezen, na katero se je spravil množični morilec in posiljevalec

Tatjana Okunevska je bila med letoma 1933 in 1948 ena od največjih zvezdnic sovjetske kinematografije. Eden od njenih največjih občudovalcev je bil tudi vodja komunistične Jugoslavije Josip Broz-Tito, ki se je menda hotel celo poročiti z njo. Oko na zvezdnico pa je vrgel tudi zloglasni šef sovjetske NKVD Lavrentij Berija. Po nekaterih podatkih je igralko celo posilil in poskrbel, da so jo zaprli v gulag.

Leta 1914 v okolici Moskve rojeno Tatjano Okunevsko, ki so jo občudovalca imeli za rusko oziroma sovjetsko Greto Garbo, naj bi Josip Broz-Tito srečal leta 1946 Tito jo je, kot piše slovenski zgodovinar Jože Pirjevec, vztrajno snubil in ji obljubljal filmsko in gledališko kariero v Jugoslaviji, a je od nje na koncu dobil košarico.

Povabilo v Jugoslavijo

Kot bolj podrobno piše spletna stran soviet-art.ru, so Tatjano najprej povabili na večerjo na jugoslovansko veleposlaništvo v Moskvi. Veleposlanik jo je povabil na obisk v državo v povezavi s filmom Noč nad Beogradom.

Na koncu je Okunevska predstavila v več državah tri filme, poleg Noči nad Beogradom, še filma Aleksander Parhomenko in Bilo je v Donbasu. Med drugim je v okviru Jugoslavijo obiskala Slovenijo. V Jugoslaviji je Okunevska srečala Tita, ki naj bi bil zaljubljen vanjo.

Tito zasnubi Tatjano

Po podatkih naj bi jo, ko je bila v Jugoslavijo, mercedes pripeljal v Titovo poletno rezidenco. Naslednjič sta se srečala, ko je Tito obiskal Moskvo. Na sprejem v moskovski hotel Metropolis je bila povabljena tudi Okunevska. Tu je tudi zaplesala s Titom, ki jo je izpovedal ljubezen in povabil, naj se preseli v Jugoslavijo.

Tito naj bi Okunevsko zasnubil leta 1946. Pozneje se je ogrel za mlado Jovanko Budisavljević (ob Titu), s katero se je poročil leta 1953. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tito naj bi Okunevski v Moskvo tudi redno pošiljal rože. Ta povezava s Titom pa naj bi bila po zgoraj omenjeni spletni strani usodna za Okunevsko, ko je leta 1948 prišlo do spora med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo oziroma med Titom in Stalinom. Zato so jo zaprli v gulag, kjer je ostala do leta 1954.

Zloglasni Berija in Okunevska

Po drugi različici, ki jo je med drugim zapisal britanski medij Independent (ta se sklicuje na knjigo Stalin: dvor rdečega carja, ki jo je napisal britanski zgodovinar Simon Sebag Montefiore), pa naj bi bilo za Okunevsko usodno, da si jo je zaželel vodja sovjetske tajne službe NKVD Lavrentij Berija. Ta je bil tesni sodelavec sovjetskega voditelj Stalina in njegov gruzijski rojak.

Berija je NKVD vodil med letoma 1938 in 1946. Pozneje je bil zadolžen za izgradnjo sovjetske atomske bombe. Bil je tudi znan kot posiljevalec žensk, zlasti se je spravljal na dekleta in mlade ženske. Nekatere svoje žrtve je tudi umoril.

Posilstvo v dači

Kot piše Independent, je Berija Okunevsko povabil na večerjo v svojo dačo okolici Moskve. Obljubil ji je, da bo izpustil njenega očeta in babico, ki sta bila v zaporu NKVD, čeprav sta bila že mesec dni mrtva, kar Okunevska ni vedela. V vino, ki ga ji je ponudil, je Berija dal uspavalo, zato je igralka izgubila zavest. Nezavestno jo je posilil.

Lavrentij Berija je bil med letoma 1938 in 1946 vodja NKVD, med leta 1946 in 1953 pa namestnik sovjetskega premierja. Foto: Guliverimage

Po drugi inačici zgodbe o posilstvu pa je Berija Okunevsko posilil pri njeni polni zavesti in ji med posilstvom govoril, da je vseeno, ali kriči ali ne kriči, ker ji ne more nihče pomagati. Kmalu po srečanju z Berijo so Okunevsko po tej inačici aretirali in zaprli.

Berijo usmrtijo decembra 1953

Berija je po Stalinovi smrti marca 1953 za nekaj mesecev vladal Sovjetski zvezi. Z oblasti ga je junija tega leta spravil Nikita Hruščov. Postavili so ga pred sodišče in ga zaradi izdaje obsodili na smrt. Smrtna obsodba je bila izvršena decembra 1953.

Okunevska je umrla v Moskvi maja 2002, stara 88 let.