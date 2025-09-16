Noriaki Kasai skočil na stopničke

Zimzeleni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai je na enem od poletnih tekmovanj v domovini skočil na zmagovalni oder, v Hakubi je zasedel drugo mesto.

Noriaki Kasai, ki še ni opustil olimpijskih misli, te dni poletno formo preverja v Hakubi. Na enem od tekmovanj, na katerem niso sodelovali vsi najboljši japonski skakalci, je po poročanju skijumping.pl skočil na zmagovalni oder.

Zanesljive zmage se je veselil Tomofumi Naito (129 in 135 metrov), drugi pa je bil 53-letni Kasai (127,5 in 119,5), ki je za zmagovalcem zaostal skoraj 47 točk. Tretji je bil nordijski kombinatorec Atsuši Narita, ki je za veteranom zaostal 20 točk.

V ženski konkurenci je zmagala Ringo Miyajima.