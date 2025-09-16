Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Noriaki Kasai skočil na stopničke

Zimzeleni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai je na enem od poletnih tekmovanj v domovini skočil na zmagovalni oder, v Hakubi je zasedel drugo mesto.

Nika Prevc, Courchevel
To bo nekaj drugega, Hrgota in Tepeš tokrat z vsemi najboljšimi

Noriaki Kasai, ki še ni opustil olimpijskih misli, te dni poletno formo preverja v Hakubi. Na enem od tekmovanj, na katerem niso sodelovali vsi najboljši japonski skakalci, je po poročanju skijumping.pl skočil na zmagovalni oder. 

Zanesljive zmage se je veselil Tomofumi Naito (129 in 135 metrov), drugi pa je bil 53-letni Kasai (127,5 in 119,5), ki je za zmagovalcem zaostal skoraj 47 točk. Tretji je bil nordijski kombinatorec Atsuši Narita, ki je za veteranom zaostal 20 točk.

V ženski konkurenci je zmagala Ringo Miyajima.

Maja Kovačič
Ob odsotnosti Nike Prevc najboljša Slovenka na desetem mestu
Žiga Jančar
Žiga Jančar na drugi tekmi v Rasnovu osmi
Mackenzie Boyd-Clowes
Po dveh letih in pol se je vrnil

Noriaki Kasai smučarski skoki
