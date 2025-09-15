Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
10.42

1 ura, 19 minut

Kanadčan spet tekmuje

Mackenzie Boyd-Clowes po dveh letih in pol spet tekmuje

Pe. M.

Kanadski smučarski skakalec Mackenzie Boyd-Clowes je po dveh sezonah premora pred tedni napovedal tekmovalno vrnitev. Uresničil jo je konec tedna na poletni veliki nagradi v Rasnovu, kjer je na obeh tekmah prišel do točk.

Žiga Jančar
Sportal Žiga Jančar na drugi tekmi v Rasnovu osmi

Mackenzie Boyd-Clowes je tik pred začetkom sezone 2023/24 napovedal umik s tekmovanj. Kariero je zamrznil za dve sezoni, zdaj pa se je 34-letnik vrnil v karavano.

Potem ko je zadnjič tekmoval aprila 2023 v Planici, je tekmovalne občutke obnovil na poletnem grand prixu v Romuniji. V sicer okrnjeni konkurenci – večina ekip v Rasnov ni odpotovala v najmočnejših zasedbah, nekatere pa so prizorišče celo izpustile – je v soboto in nedeljo prišel do točk. V soboto je skočil do 14. mesta, v nedeljo je bil 16.

Kanadčan se tako vrača za sezono, ki prinaša olimpijske igre, na katerih je Boyd-Clowes pred tremi leti vknjižil največji uspeh. Z rojaki Alexandrio Loutitt, Abigail Strate in Matthewom Soukupom je takrat po seriji diskvalifikacij osvojil bron na mešani ekipni tekmi.

Najboljši rezultat Boyd-Clowesa v svetovnem pokalu je šesto mesto iz Engelberga decembra 2020.

Pred tremi leti se je na olimpijskih igrah v Pekingu veselil brona na mešani ekipni tekmi. | Foto: Guliverimage Pred tremi leti se je na olimpijskih igrah v Pekingu veselil brona na mešani ekipni tekmi. Foto: Guliverimage

Ta teden obisk olimpijskega prizorišča

Poletna velika nagrada se bo že med tednom nadaljevala na olimpijskih skakalnicah v Predazzu, kjer gre prvič v sezoni pričakovati reprezentance v najkakovostnejših postavah.

