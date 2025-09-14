Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Smučarski skoki, poletni grand prix, Rasnov, posamična tekma (M)

Žiga Jančar na drugi tekmi v Rasnovu osmi

Žiga Jančar je bil osmi.

Žiga Jančar je bil osmi.

Foto: SloSki

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jančar je tudi na drugi tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu končal med prvo deseterico. Po četrtek mestu na sobotni tekmi je bil danes osmi. Zmagal je Japonec Sakutaru Kobayashi.

Točke sta med Slovenci osvojila le še Lovro Kos s 17. mestom ter Žiga Jelar, ki je končal kot 30.

Na ženski tekmi, najboljša skakalka minule sezone Nika Prevc v Romunijo ni odpotovala, je zmagala Japonka Kurumi Ichinohe. Najboljša Slovenka na tekmi je bila Maja Kovačič, ki je z desetim mestom dosegla uspeh kariere.

Edina članica A-reprezentance Katra Komar je bila 20. Od ostalih Slovenk je Tinkara Komar zasedla 12., Lara Logar 30., Jerica Jesenko pa 33. mesto.

Sezona poletne velike nagrade se bo nadaljevala med tednom na novih olimpijskih skakalnicah v Predazzu.

