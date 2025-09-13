Žiga Jančar z daljavo dneva tik pod odrom

Poletna velika nagrada se je po tekmah v Courchevelu in Wisli nadaljevala v romunskem Rasnovu. S četrtim in devetim mestom sta se od slovenske zasedbe najbolj izkazala Žiga Jančar in Žiga Jelar. Zmagal je Poljak Dawid Kubacki.

Na srednji napravi v Rasnovu so se z najmočnejšo zasedbo predstavili le poljski skakalci, visoka pričakovanja pa je z zmago upravičil Dawid Kubacki. Najuspešnejši skakalec poletne velike nagrade je skočil 91 in 88.5 metrov, zbral je 242,3 točk. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Japonca Sakutaru Kobajaši s 96 in 95 metri ter 238,4 točkami in Ren Nikaido s 95.5 in 89 metri ter 237,1 točkami.

Na četrtem mestu je znova končal Žiga Jančar, tretji po prvi seriji, skočil pa je 97.5 in 89.5 metrov, zbral je 231,9 točk. Med prvo deseterico se je po dolgem času vrnil Žiga Jelar, ki je zbral 226,0 točk, na 20. mestu je do točk skočil tudi Lovro Kos, brez je ostal Žak Mogel.

Jančar je pogled po uspešnem dnevu hitro uperil proti nedelji: "Zelo sem zadovoljen z današnjim četrtim mestom in upam, da bo jutri še boljše." Njegov soimenjak Jelar pa se je ozrl že kar proti zimi: "Po dolgem času sem med deseterico. Vesel sem, da skozi poletje, tudi na treningu, stopnjujem skoke. Zdaj mi je to uspelo končno malce prikazati tudi na tekmi. Upam, da bom tako stopnjeval do zime, za kar konec koncev delamo celo poletje."

V nedeljo bosta v Rasnovu na sporedu novi posamični tekmi v obeh preizkušnjah.