STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
13.43

Tinkara Komar Jurij Tepeš Maja Kovačič grand prix smučarski skoki

Smučarski skoki, gand prix, Rasnov

Ob odsotnosti Nike Prevc najboljša Slovenka na desetem mestu

Maja Kovačič | Maja Kovačič je zasedla deseto mesto. | Foto Grega Valančič

Maja Kovačič je zasedla deseto mesto.

Foto: Grega Valančič

Sezona poletne velike nagrade v smučarskih skokih se ta konec tedna nadaljuje v Rasnovu. Tudi na drugi posamični tekmi za ženske sta na prvih dveh mestih Japonki, in sicer Kurumi Ichinohe pred Nozomi Maruyama. Od Slovenk, v Romuniji manjka najboljša skakalka zadnjih let Nika Prevc, se je tokrat zavihtela najvišje Maja Kovačič na 10. mestu. Od Slovenk v Rasnovu tekmuje le ena članica A-reprezentance, in sicer Katra Komar, ki je bila tokrat 20.

Od ostalih Slovenk je bila Tinkara Komar 12., Lara Logar 30., Jerica Jesenko pa po 33. mestu v prvi ni nastopila v finalni seriji.

V skupnem seštevku je Nika Prevc po drugi tekmi v Rasnovu izgubila mesto vodilne. Maruyama je z drugim mestom danes prehitela najboljšo Slovenko in jo potisnila na drugo mesto. Prevc ima 345 točk, Maruyama pa 420. Japonka je z drugimi stopničkami v Romuniji dobro izkoristila odsotnost tekmice za skupno zmago na plastičnih skakalnicah.

Prevc, ki je poleti vpisala tri zmage na štirih nastopih, se bo na tekme velike nagrade vrnila v Predazzu na generalki pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo februarja prihodnje leto.

Druga moška posamična preizkušnja se bo v Romuniji začela ob 17.15.

Do konca sezone poletne velike nagrade bodo še postaje v Predazzu (18. - 21. september), Hinzenbachu (18. in 19. oktober) ter v Klingenthalu (25. in 26. oktober).

