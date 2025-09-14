Ob odsotnosti Nike Prevc najboljša Slovenka na desetem mestu

Sezona poletne velike nagrade v smučarskih skokih se ta konec tedna nadaljuje v Rasnovu. Tudi na drugi posamični tekmi za ženske sta na prvih dveh mestih Japonki, in sicer Kurumi Ichinohe pred Nozomi Maruyama. Od Slovenk, v Romuniji manjka najboljša skakalka zadnjih let Nika Prevc, se je tokrat zavihtela najvišje Maja Kovačič na 10. mestu. Od Slovenk v Rasnovu tekmuje le ena članica A-reprezentance, in sicer Katra Komar, ki je bila tokrat 20.

Od ostalih Slovenk je bila Tinkara Komar 12., Lara Logar 30., Jerica Jesenko pa po 33. mestu v prvi ni nastopila v finalni seriji.

V skupnem seštevku je Nika Prevc po drugi tekmi v Rasnovu izgubila mesto vodilne. Maruyama je z drugim mestom danes prehitela najboljšo Slovenko in jo potisnila na drugo mesto. Prevc ima 345 točk, Maruyama pa 420. Japonka je z drugimi stopničkami v Romuniji dobro izkoristila odsotnost tekmice za skupno zmago na plastičnih skakalnicah.

Prevc, ki je poleti vpisala tri zmage na štirih nastopih, se bo na tekme velike nagrade vrnila v Predazzu na generalki pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo februarja prihodnje leto.

Druga moška posamična preizkušnja se bo v Romuniji začela ob 17.15.

Do konca sezone poletne velike nagrade bodo še postaje v Predazzu (18. - 21. september), Hinzenbachu (18. in 19. oktober) ter v Klingenthalu (25. in 26. oktober).