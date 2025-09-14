Enej Faletič v Stamsu dvakrat peti, Gorazd Završnik zmagal v Švici

Po zmagi in drugem mestu na tekmi FIS pokala na Ljubnem ob Savinji je Enej Faletič dobro formo prenesel tudi na uvodni tekmi celinskega pokala v olimpijski sezoni, v avstrijski Stams. Osemnajstletnik je dvakrat končal na petem mestu. V švicarskem Einsiedelnu pa so se skakalci merili za točke FIS pokala, v soboto je tam do zmage prišel Gorazd Završnik, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Avstrijski Stams je pretekli konec tedna gostil uvodni tekmi celinskega pokala v olimpijski sezoni 2025/26. Premierne zmage se je razveselil izkušeni Avstrijec Clemens Aigner s 112 in 115 metri ter 246,9 točke pred tremi rojaki, drugi je bil Francisco Moerth z 235,3 točke, tretji pa Julijan Smid z 234,4 točke. Po drugi oceni finala je na petem mestu končal Enej Faletič z 229,2 točke, kar je zanj rezultat kariere. Rok Masle je zaokrožil prvo deseterico, 14. je bil Rok Oblak.

Drugo tekmo je v Stamsu dobil Poljak Kacper Tomasiak s 112,5 in 108,5 metra ter 260,8 točke. Za njim so končali trije Avstrijci, Raffael Zimmermann je bil drugi s 112,5 in 108 metri ter 6,8 točke zaostanka, tretji Jonas Schuster pa je s 110 in 102,5 metra zaostal že 17,8 točke. Faletič je ponovil sobotni dosežek s petim mestom, skočil je 105 in 105,5 metra, zbral pa je 232,1 točke. Masle je bil tokrat 13., Oblak pa štiri mesta za njim, na 17. poziciji.

Celinski pokal se bo čez dva tedna nadaljeval v nemškem Hinterzartnu.

Završnik zmagal v Švici

V švicarskem Einsiedelnu so se skakalci merili za točke FIS pokala, skakalke pa za točke medcelinskega pokala. Gorazd Završnik je poskrbel za rezultat kariere z zmago v soboto, med skakalkami je bila najboljša Slovenka, 16-letna Taja Terbovšek.

Gorazd Završnik je zmagal na sobotni tekmi pokala FIS, nedeljska je bila odpovedana. Foto: SloSki

Včerajšnjo tekmo je v spremenljivih vetrovnih razmerah dobil Završnik, kar je bila za 22-letnega člana SSK Ljubno BTC prva zmaga v karieri na mednarodni ravni. Skočil je 111,5 in 115 metrov, zbral je 243,5 točke. Drugi je bil domačin Remo Imhof s 112,5 in 115,5 metra ter 238,1 točke, tretji pa nordijski kombinatorec iz Finske, Illka Herola s 114 in 110 metri ter 237,8 točke. Nik Gostiša Lah je zasedel 14. mesto, 17. je bil Matija Vidic, točke so med 24. in 26. mestom osvojili še Andraž Vereš, Nejc Toporiš in Jakob Mivšek.

Prvo tekmo skakalk za točke medcelinskega pokala je dobila Kitajka Ping Zeng s 118,5 in 110 metri ter 237,7 točke. To je bila prva kitajska zmaga na mednarodni ravni, in to kljub padcu v prvi seriji. Zeng je zmagala pred Japonko Ju Saito s 109,5 in 112,5 metra ter 227,4 točke, tretja je bila Švicarka Sina Arnet s 108 in 115,5 metra ter 226,3 točke. Na 12. mestu je bila od Slovenk najboljša Taja Terbovšek, 19. mesto sta si razdelili Ajda Košnjek in Taja Sitar, brez točk sta ostali Nina Kontrec in Lucija Jurgec.

Druga tekma deklet je potekala v močnem vetru, na koncu je bila izpeljana le ena serija. Znova pa je bila razred zase Kitajka Zeng s 112 metri in 140,1 točke. Arnet je bila druga z zaostankom slabih desetih točk, tretja pa Saito s štirimi desetinkami točke zaostanka za Švicarko. Terbovšek je bila na svoji drugi tekmi medcelinskega pokala 11. z 99 metri, Košnjek si je razdelila 13. mesto, deset točk je tokrat pobrala Kontrec na 21. mestu, Sitar je končala na 25. mestu, Košir pa je zaokrožila listo prve trideseterice tekmovalk, so še zapisali pri SZS.