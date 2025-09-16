To bo nekaj drugega, Hrgota in Tepeš tokrat z vsemi najboljšimi

Že v četrtek se nadaljuje serija tekem poletne velike nagrade. Karavana bo tokrat obiskala prenovljeni skakalnici v Predazzu, ki bo čez pol leta gostil olimpijske preizkušnje. Tokratne tekme v Italiji bodo imele zato dodatno težo, tudi glavna trenerja naših reprezentanc Robert Hrgota in Jurij Tepeš bosta v dolino Fiemme odpeljala vse najboljše skakalce in skakalke.

Italijanski Val di Fiemme bo od 18. do 21. septembra gostil poletni nordijski FIS-festival, dogodek, ki združuje smučarske skoke, nordijsko kombinacijo in tek na smučeh.

Skakalna karavana bo, kot poroča Smučarska zveza Slovenije, na delu praktično vse dni. V četrtek se bo seznanila s srednjo napravo, kjer bodo najprej tekmovale skakalke, pod žarometi pa še skakalci. V petek se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico, kjer bodo na sporedu uradni trening in kvalifikacije, posamični tekmi pa sledita v soboto. Skakalce v nedeljo čaka še tekma parov, kakršno bomo namesto ekipne tekme prihodnje leto prvič spremljali tudi na olimpijskih igrah.

Hrgota brez rezultatskih ciljev

Robert Hrgota je za olimpijsko generalko izbral najboljše varovance. Foto: Aleš Fevžer Glavni trener slovenske A-reprezentance Robert Hrgota bo v Predazzo na olimpijsko generalko odpeljal celotno ekipo. V njej so Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jančar.

"Radi bi čim bolj spoznali skakalnici, saj bo to naš prvi obisk prenovljenih objektov v Predazzu. Vemo, da bo konkurenca na tekmah močna, a rezultatsko nimam nobenih ciljev. Smo vendarle še v pripravah na zimsko sezono," je misli strnil Hrgota.

Tepeš: Treba se bo hitro privaditi

Jurij Tepeš si želi, da bi se njegove varovanke čim bolje seznanile s skakalnicama v Predazzu. Foto: Aleš Fevžer Z najmočnejšo razpoložljivo zasedbo bo v Predazzo odpotoval tudi glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš. Ob Niki Prevc, ki ima možnost osvojiti skupni seštevek poletne velike nagrade, v Italijo potujejo še Nika Vodan, Ema Klinec, Katra Komar, Tinkara Komar in Maja Kovačič.

"Predvsem si želimo, da bi se s skakalnicama čim bolje seznanili. Treba se bo hitro navaditi na skakalnici, sploh glede na to, da imamo na srednji na voljo le en preizkusni skok in nato takoj prvo serijo v konkurenci. To se redko dogaja, hkrati pa je to zelo dobra priprava na zimo. Konkurenca bo zelo huda, saj gre za olimpijsko generalko. Upam, da se bomo s skakalnicama čim bolje seznanili in da bomo na tekme prenesli skoke s treningov," pa je povedal Tepeš pred odhodom v Italijo, kamor se bo s skakalkami vrnil še na priprave ob koncu septembra oziroma v začetku oktobra.