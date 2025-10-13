Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Petra Mavrič

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
16.00

Osveženo pred

20 minut

Predazzo olimpijske igre 2026 Nika Prevc smučarski skoki

Zmagovalka zadnjih dveh sezon svetovnega pokala

Nika Prevc se najbolj ogreva za OI: Večja skakalnica mi je med pripravami postajala vedno bolj všeč

smučarski skoki, Nika Prevc | Nika Prevc se v prihajajoči zimski sezoni najbolj veseli svojih prvih olimpijskih iger. | Foto Bor Slana/STA

Nika Prevc se v prihajajoči zimski sezoni najbolj veseli svojih prvih olimpijskih iger.

Foto: Bor Slana/STA

"Sezona bo kar dolga. Sama se najbolj ogrevam za olimpijske igre, ker bodo moje prve, zatem pa so poleti v Planici, ki se jih res veselim. Bom rekla, da me je vloga (favoritinje, op. a.) začela malo bremeniti in da bom zagotovo morala poskrbeti, da bom na tekmah tudi uživala," pravi najboljša skakalka zadnjih dveh sezon Nika Prevc.

smučarski skoki
Sportal Slovenski tabor dobil opomnik, kako dragoceno je zdravje

Prihajajoča zimska sezona bo imela za skakalke več vrhuncev, glavni bodo olimpijske igre v Predazzu, poseben bo tudi zaključek tekmovalnega obdobja, ki ga bodo prvič zaokrožile s tekmo poletov na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Že pred tem, januarja, pa Slovenke čaka tradicionalna domača tekma na Ljubnem ob Savinji.

Pod prvo točko olimpijske igre

"Sezona bo kar dolga. Sama se najbolj ogrevam za olimpijske igre, ker bodo moje prve, zatem pa so poleti v Planici, ki se jih res veselim. Pa tudi Ljubno mi kot domača tekma zelo veliko pomeni," se je nekaterih ključnih točk prihajajočega zimskega obdobja dotaknila zmagovalka zadnjih dveh svetovnih pokalov Nika Prevc.

Jurij Tepeš
Sportal "Zadovoljen bom z dobrimi skoki, vemo pa, kam kotiramo z njimi"

Zadnje spremembe pri dresih ji ustrezajo

Skakalke bodo svetovni pokal začele 21. novembra v Lillehammerju, do takrat pa jih globoko v jeseni čaka še ena tekma poletnega grand prixa v Klingenthalu, kjer bodo tekmovale čez slaba dva tedna. "Moram reči, da mi te spremembe zelo ustrezajo. Nekako sem se zaradi tega tudi bolj sprostila in sem po sprejetju teh sprememb glede dresov kar boljše volje." | Foto: Guliverimage "Moram reči, da mi te spremembe zelo ustrezajo. Nekako sem se zaradi tega tudi bolj sprostila in sem po sprejetju teh sprememb glede dresov kar boljše volje." Foto: Guliverimage

"Letošnja poletna sezona je res malo razpotegnjena zaradi hibridnega načina tekme v Klingenthalu. A morda pa je dobro, da pozneje preverimo formo, preden se začne zima," pravi 20-letnica in pozdravlja spremembe pravil pri dresih, ki so jih predlagali po septembrskih tekmah v Predazzu.

"Moram reči, da mi te spremembe zelo ustrezajo. Nekako sem se zaradi tega tudi bolj sprostila in sem po teh spremembah glede dresov kar boljše volje. Moram pa zdaj najprej narediti še nekaj treningov, saj so stvari po spremembah nekoliko drugačne kot prej, tako da še ne vem, kje točno sem trenutno."

Predazzo
Sportal Gorazd Pogorelčnik: Jasno je bilo, da so po dogodkih v Predazzu potrebne določene spremembe

Večja olimpijska skakalnica ji je na pripravah postajala vse bolj všeč

Poletni grand prix na olimpijskem prizorišču je v kar nekaj taborih pustil grenak priokus, saj je bilo predvsem na srednji napravi, ki jo bodo do olimpijskih iger prilagodili, več padcev.

Nekatere tekmovalke (Eva Pinkelnig, Alexandria Loutitt) bodo zaradi padcev izpustile prihajajočo sezono. Kako pa je Prevc doživela olimpijski napravi?

"Sama nisem občutila nobene nevarnosti, je bilo pa tako, da na tekmi nisem imela ravno dobrega občutka. A ko smo bili nato tam na pripravah, mi je večja naprava postajala vedno bolj všeč." | Foto: Guliverimage "Sama nisem občutila nobene nevarnosti, je bilo pa tako, da na tekmi nisem imela ravno dobrega občutka. A ko smo bili nato tam na pripravah, mi je večja naprava postajala vedno bolj všeč." Foto: Guliverimage

"Sama nisem občutila nobene nevarnosti, je bilo pa tako, da na tekmi nisem imela ravno dobrega občutka. A ko smo bili nato tam na pripravah, mi je večja naprava postajala vedno bolj všeč," pravi Prevc, ki je v Italiji kar nekoliko pozabila, da bodo tam pozimi olimpijske igre, na katerih bo nastopila prvič: "Pričakovala sem, da bom bolj občutila to, a sem se nato s tekmami malo zamotila in pozabila, da smo na olimpijskem prizorišču."

"Začelo me je malo bremeniti, poskrbeti bom morala, da bom tudi uživala"

Prevc, ki je v svetovnem pokalu debitirala pred slabimi štirimi leti, je ob koncu lanske nanizala kar deset zaporednih zmag na posamičnih tekmah in zanesljivo osvojila drugi zaporedni kristalni globus. V lanski sezoni je v serijo uspehov dodala nov svetovni rekord, pa dva naslova svetovne prvakinje in srebro na mešani ekipni tekmi ...

"Ta vloga me je začela malo bremeniti in bom zagotovo morala poskrbeti, da bom na tekmah tudi uživala." | Foto: Aleš Fevžer "Ta vloga me je začela malo bremeniti in bom zagotovo morala poskrbeti, da bom na tekmah tudi uživala." Foto: Aleš Fevžer

Tudi v novi zimi bo ena glavnih favoritinj za vrh. Kot pravi, je teža favoritinje vse zahtevnejši izziv. "Bom rekla, da me je ta vloga začela malo bremeniti in da bom zagotovo morala poskrbeti, da bom na tekmah tudi uživala," je ob koncu še izpostavila pomembnost sproščenosti.

Ljubno ob Savinji
Sportal Že v naslednjem proračunu sredstva za novo skakalnico na Ljubnem
Planica navijači, letalnica bratov Gorišek
Sportal Zelena luč vlade za rekordne polete v Planici
smučarski skoki, Robert Hrgota
Sportal Hrgoto preseneča forma predvsem enega varovanca: Ponavadi je v tem obdobju neprepoznaven
Ne spreglejte
