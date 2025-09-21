Popolno zmagoslavje Avstrijcev, Vid Vrhovnik spet odlično tekel

Avstrijec Stefan Rettenegger je zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade nordijskih kombinatorcev na veliki skakalnici v Val di Fiemmeju. Po osmem mestu po skokih je v cilj pritekel 1,7 sekunde pred vodilnim po skokih, rojakom Franzom-Josefom Rehrlom, in 3,7 sekunde pred še enim Avstrijcem, Paulom Walcherjem, drugim po skokih. Slovenci zaradi slabših nastopov na skakalnici niso prišli do vidnejših uvrstitev.

Avstrijci so zasedli kar prvih pet mest, četrto in peto sta zasedla Johannes Lamparter in Thomas Rettenegger.

Stefan Rettenegger je postal tudi skupni zmagovalec poletne velike nagrade pred Nemcem Johannesom Ryzdekom in Francozom Laurentom Muhlethalerjem.

Slovenci zaradi slabših nastopov na skakalnici niso prišli do vidnejših uvrstitev. Vid Vrhovnik je zasedel 24. mesto (+1:34,9), a se je po 40. mestu na skakalnici spet izkazal v tekaškem delu tekme, v katerem je zabeležil tretji čas. Tako je postal drugi najboljši tekač sezone, boljši od njega je bil le Italijan Samuel Costa.

Gašper Brecl je bil 43., brez točk sta ostala tudi Matic Garbajs na 50. mestu in Erazem Stanonik na 57. mestu.

