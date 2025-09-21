Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
19.07

Erazem Stanonik Matic Garbajs Gašper Brecl Vid Vrhovnik nordijska kombinacija

Nedelja, 21. 9. 2025, 19.07

28 minut

Val di Fiemme, poletna VN v nordijski kombinaciji

Popolno zmagoslavje Avstrijcev, Vid Vrhovnik spet odlično tekel

Vid Vrhovnik

Vid Vrhovnik je odlično tekel.

Foto: Nordic Focus

Avstrijec Stefan Rettenegger je zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade nordijskih kombinatorcev na veliki skakalnici v Val di Fiemmeju. Po osmem mestu po skokih je v cilj pritekel 1,7 sekunde pred vodilnim po skokih, rojakom Franzom-Josefom Rehrlom, in 3,7 sekunde pred še enim Avstrijcem, Paulom Walcherjem, drugim po skokih. Slovenci zaradi slabših nastopov na skakalnici niso prišli do vidnejših uvrstitev.

Avstrijci so zasedli kar prvih pet mest, četrto in peto sta zasedla Johannes Lamparter in Thomas Rettenegger.

Stefan Rettenegger je postal tudi skupni zmagovalec poletne velike nagrade pred Nemcem Johannesom Ryzdekom in Francozom Laurentom Muhlethalerjem.

Slovenci zaradi slabših nastopov na skakalnici niso prišli do vidnejših uvrstitev. Vid Vrhovnik je zasedel 24. mesto (+1:34,9), a se je po 40. mestu na skakalnici spet izkazal v tekaškem delu tekme, v katerem je zabeležil tretji čas. Tako je postal drugi najboljši tekač sezone, boljši od njega je bil le Italijan Samuel Costa.

Gašper Brecl je bil 43., brez točk sta ostala tudi Matic Garbajs na 50. mestu in Erazem Stanonik na 57. mestu.

Preberite še:

Tia Malovrh
Sportal Slovenska mešana ekipa v Val di Fiemmeju na petem mestu
Bojan Makovec
Sportal Veliko olimpijsko priznanje za dobro znan slovenski glas
Ema Volavšek
Sportal Nov uspeh Eme Volavšek: skupno tretja na poletni veliki nagradi
Kulm
Sportal Velik korak naprej za nordijsko kombinacijo
Erazem Stanonik Matic Garbajs Gašper Brecl Vid Vrhovnik nordijska kombinacija
