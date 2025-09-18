Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
12.36

15 minut

Kulm nordijska kombinacija

Prvič tudi na letalnici

Nordijski kombinatorci bodo leteli na Kulmu

Avtor:
STA

Kulm | Na Kulmu bodo po novem leteli tudi nordijski kombinatorci. | Foto Guliverimage

Na Kulmu bodo po novem leteli tudi nordijski kombinatorci.

Foto: Guliverimage

Predstavniki Mednarodne smučarske zveze (Fis) so na Forumu Nordicumu v Cavaleseju še enkrat predstavili koledar tekmovanj v nordijski kombinaciji. Svetovni pokal bo imel februarja na Kulmu veliko spremembo v skakalnem delu, saj bodo kombinatorci prvič nastopili tudi na letalnici.

"S prvo tekmo na letalnici smo prišli do naslednje pomembne stopnje, s katero premikamo meje. Veselim se te prireditve," je dejal tekmovalni direktor Fisa Lasse Ottesen in potrdil, da je šlo za dolgoletno željo, ki naj bi povečala zanimanje za ta šport.

Tekmovanje bo na sporedu 27. februarja in ob bojih za olimpijske kolajne v dolini Fiemme predstavlja še en vrhunec v zimi 2025/26.

Odločitev je bila pričakovana, saj je Fis že lani v pravilnike tekmovanja v nordijski kombinaciji vključila tudi pravilo o smučarskih poletih.

