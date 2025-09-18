Predstavniki Mednarodne smučarske zveze (Fis) so na Forumu Nordicumu v Cavaleseju še enkrat predstavili koledar tekmovanj v nordijski kombinaciji. Svetovni pokal bo imel februarja na Kulmu veliko spremembo v skakalnem delu, saj bodo kombinatorci prvič nastopili tudi na letalnici.

"S prvo tekmo na letalnici smo prišli do naslednje pomembne stopnje, s katero premikamo meje. Veselim se te prireditve," je dejal tekmovalni direktor Fisa Lasse Ottesen in potrdil, da je šlo za dolgoletno željo, ki naj bi povečala zanimanje za ta šport.

Tekmovanje bo na sporedu 27. februarja in ob bojih za olimpijske kolajne v dolini Fiemme predstavlja še en vrhunec v zimi 2025/26.

Odločitev je bila pričakovana, saj je Fis že lani v pravilnike tekmovanja v nordijski kombinaciji vključila tudi pravilo o smučarskih poletih.