Ekskluzivna jesenska akcija: montažne Žiher hiše po dosegljivi ceni

Jesen je čas sprememb. Narava se umiri, listje se obarva v tople barve, dnevi postajajo krajši – in vse to vabi k razmisleku o prihodnosti. To je obdobje, ki spodbuja k odločitvam za večjo stabilnost in varnost. Prav zato je zdaj popoln trenutek za načrtovanje gradnje doma : omogoča premišljene izbire in pravočasen začetek, da vas bo novi dom pričakal takrat, ko ga boste najbolj potrebovali.

Podjetje Žiher hiše z več kot štiridesetletno tradicijo na področju gradnje razume to potrebo. Zato vam prav v tem času, vse do 31. oktobra 2025, ponuja posebno jesensko sejemsko akcijo, namenjeno vsem, ki želite svoj sanjski dom načrtovati in uresničiti že danes.

Zakaj je zdaj pravi trenutek za gradnjo doma?

Prav jesenski čas je še posebej ugoden za začetek načrtovanja doma. Trg je stabilen, cene so dostopne, postopki pridobivanja dovoljenj in načrti gradnje pa se lahko začnejo načrtovati že takoj. To pomeni, da se lahko vse faze – od idejne zasnove do izvedbe – izvajajo tekoče, s celotno podporo naše ekipe: svetovalcev, projektantov, arhitektov in izvajalcev pri gradnji.

Izbira montažne hiše prinaša poleg hitre in čiste gradnje tudi udobje ter dolgoročne prihranke, saj so hiše energetsko varčne, samooskrbne in opremljene s pametnimi rešitvami. Ob jesenski sejemski akciji Žiher hiše nudijo celovito podporo skozi celoten postopek – od idejne zasnove in svetovanja, vključno s pomočjo pri koriščenju nepovratnih sredstev Eko sklada, do izvedbe in predaje ključa.

S tem se omogoča, da vse faze – od idejne zasnove do izvedbe – potekajo tekoče, tako da boste že v naslednjem letu lahko uživali v domu, ustvarjenem po vaši meri in prilagojenem življenjskemu slogu ter željam vaše družine. Žiher hiše sestavlja ekipa predanih strokovnjakov, ki delajo s srcem in zagotavljajo zaupanje, kakovost ter trajnost. V podjetju stavijo na osebni pristop z možnostjo individualne prilagoditve – od idejne zasnove, prilagojene življenjskemu slogu družine, do končne izvedbe, ki omogoča vselitev v le nekaj mesecih.

Inovativne in trajnostne rešitve s preverjeno kakovostjo

Vsaka Žiher hiša se začne z idejno zasnovo, ki odraža vaš življenjski slog in potrebe. Tlorisi so premišljeno zasnovani, da izkoristijo vsak kvadratni meter, ustvarjajo svetle, odprte in zračne prostore ter nudijo občutek prostornosti in povezanosti z naravo. Trajnostne rešitve in inovativni pristopi – od izbire materialov do sodobnih sistemov ogrevanja in prezračevanja – zagotavljajo udobje, varčnost in prijaznost do okolja. Pri tem zaupamo preverjenim dobaviteljem, ki zagotavljajo najvišjo kakovost in dolgo življenjsko dobo vašega doma.

Vsaka hiša je unikat Vsi modeli Žiher hiš so popolnoma prilagodljivi. Lahko izberate med različnimi oblikami streh, z ali brez napušča, kombinacije dvokapnic in modernih kubusov. Pomembno pa je tudi vnaprejšnje načtrovanje bazena, garaže ali drugih dodatkov v sklopu hiše. Njihova ekipa poskrbi, da vsak element – od tlorisa do detajlov – ustreza življenjskemu slogu in potrebam družine.

Gradnja ni le tehnični postopek, temveč ustvarjanje življenjskega prostora, v katerem nastajajo zgodbe, spomini in občutek domačnosti. Zato Žiher stavijo na osebni pristop, trajnostne materiale in energijsko učinkovitost, ki prinaša udobje danes in prihranke jutri.

Dom, ki diha z vami

Hiša ni le prostor, kjer bivate – je vaše zatočišče, udobje in varnost. Žiher hiše so grajene z mislijo na kakovost, natančnost in dolgoročno udobje bivanja. Vsak detajl je premišljen, vsak material izbran z namenom trajnosti in dobrobiti uporabnika.

Vse naše hiše vključujejo pametne rešitve, kot je sistem prezračevanja z rekuperacijo, ki omogoča svež zrak tudi pri zaprtih oknih in s tem prispeva k bolj zdravemu bivalnemu okolju. Napredne tehnične rešitve skrbijo za optimalno klimo in nizke stroške, ob tem pa ohranjajo visoko stopnjo bivalnega ugodja.

V hladnejših mesecih boste uživali v toplotnem udobju, saj je hiša zasnovana z vrhunsko izolacijo, ki vaš dom objame kot topla odeja.

Vsaka hiša je prilagojena potrebam vas, vaše družine in vašega življenjskega sloga. Materiali so izbrani tako, da združujejo trajnost, estetiko in učinkovitost – da ne potrebujejo kompromisov, le rešitev, ki deluje in skrbi za vas.

Ekskluzivna akcija – samo do 31. oktobra 2025! Izkoristite ekskluzivno jesensko ponudbo – oddajte povpraševanje, pokličite zdaj in si zagotovite svojo priložnost. Sejemski popust do kar 20 odstotkov in brezplačni posvet z arhitektom ter GRATIS prva idejna zasnova. Stopite v stik z nami: preko spletnega obrazca Žiher hiše

preko e-pošte ( info@ziher.si ) ali tel. +386 41 417 069

osebno – po dogovoru z možnostjo ogleda hiše v nastajanju. Ponudba velja do 31. oktobra 2025, ne zamudite te priložnosti!

Zakaj izbrati individualne montažne Žiher hiše?

Žiher hiše niso le gradnja, ampak pot do doma, kjer vas od prve ideje do vselitve spremlja strokovna ekipa. Nudijo:

brezplačen posvet in prvo idejno zasnovo z arhitektom,

podporo pri pridobivanju sredstev EKO sklada,

neposreden stik – že to soboto, 20. septembra 2025, na Dnevu odprtih vrat v Zlatoličju in Ormožu (obvezna predhodna prijava),

ogled lastne proizvodnje po predhodnem dogovoru.

Prvi korak k vašemu domu se lahko začne že 20. septembra 2025 na DNEVU ODRTIH VRAT!

Več o jesenski akciji Žiher hiše preko: e-pošte info@ziher.si ali tel. +386 41 417 069.