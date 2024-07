Modularne hiše iz slovenskega lesa: cenovno dostopne tipske hiše prihodnosti

Podjetje Žiher hiše pri nas spada med vodilne ponudnike montažnih hiš, v zadnjem obdobju pa so na trg lansirali nov koncept modularnih hiš SmartHouse , ki postajajo med Slovenci vse bolj priljubljene. Gre za tipske hiše prihodnosti, cenovno dostopne širšemu krogu ljudi, pri čemer se ni treba odreči kakovosti montažne gradnje. Poleg navedenih lastnosti stranke pri modelih hiš SmartHouse najbolj cenijo optimalno razporeditev prostorov , optimalno in hitro gradnjo, tehnološko dovršenost ter nizke stroške bivanja. Za kakšne hiše pravzaprav gre in komu so primarno namenjene?

Širok nabor potencialnih investitorjev

SmartHouse Slovenia predstavlja popolno izbiro za vse, ki iščejo kombinacijo sodobne tehnologije in tradicionalne kakovosti. Komu pa so primarno namenjene hiše SmartHouse? Lahko gre za hiške za mlade v mestu, ki začenjajo poklicno pot in se ne želijo vezati na določen kraj, ali pa za udoben dom za starejše (denimo SmartHouse M), ki jim je klasična hiša postala prevelika in si želijo starost preživeti karseda udobno in neobremenjujoče. Predstavlja pa lahko tudi kakovosten počitniški dom ob morju, mogoče hišo na podeželju ali pa lasten prostor v mestu. Od manjših počitniških hiš do prostornih družinskih domov, SmartHouse Slovenia ponuja rešitev za različne ciljne skupine, mlade in starejše.

Hiše so zasnovane na dolgoletnih izkušnjah podjetja Žiher hiše in so cenovno dostopne. Izdelava poteka v lastni proizvodni hali v Ormožu, kar zagotavlja nadzor kakovosti. Zahvaljujoč modularni gradnji in izjemno hitri izdelavi, ki jo omogočata tipska gradnja in lastna proizvodnja, zagotavljajo, da bo vaša nova hiša pripravljena v najkrajšem možnem času – vseljiva je lahko že v dveh mesecih po prvem dnevu montaže.

Z možnostjo dodatnih funkcij, kot so rekuperacija, klima, sončna elektrarna in različne fasade, lahko vsaka stranka prilagodi dom svojim specifičnim potrebam.

31-letni pilot Tarik o svoji izkušnji z bivanjem v hiši SmartHouse L na uporabni neto površini 92,37 kvadratnega metra Pogovarjali smo se z investitorjem, ki je preizkusil bivanje v hiši SmartHouse L. Foto: osebni arhiv Zakaj ste se odločili poskusno vseliti v hišo SmartHouse L podjetja Žiher hiše? Tarik: Z družino smo se odločili začasno vseliti v hišo SmartHouse L, da bi preverili, kako je dejansko živeti v modularni hiši, kot je SmartHouse. Namen tega je, da hišo nekako "testiramo" preden se odločimo za nakup. To je ustaljena praksa v tujini; veseli me, da lahko z vzorčno hišo SmartHouse L to izkušnjo izkusim tukaj, v Sloveniji. Kaj vas je pritegnilo k izbiri modela SmartHouse L? Tarik: Všeč nam je, da je SmartHouse L večji model, primeren za družine, saj potrebujemo nekoliko več prostora za življenje in aktivnosti. Z uporabno neto površino dobrih 90 kvadratnih metrov omogoča optimalno razporeditev prostorov za družinsko življenje, kar nam je zelo pomembno. Kako poteka vaše bivanje v tej hiši? Tarik: V hišo smo se vselili letos in naša izkušnja z bivanjem v hiši je zelo pozitivna. Pred tem smo živeli v najemniškem stanovanju v Mariboru, kjer so me motili predvsem visoki bivanjski stroški. Ko sem se seznanil s hišami SmartHouse, je bila to ljubezen na prvi pogled in udobje, ki nam ga nudi, to odločitev samo potrjuje. Kakšne prednosti ste opazili pri bivanju v hiši SmartHouse? Tarik: S hišo SmartHouse smo dobili več prostora za manj denarja. Posebej cenim dobro izolacijo ter nizke bivanjske stroške, tudi gretja in hlajenja. Ker sem veliko zdoma, mi zelo koristijo tudi raznolike pametne funkcionalnosti hiše, ki mi poenostavijo delo v hiši in zunaj nje. Vsem res priporočam bivanje v takšni hiši, saj nudi vse, kar potrebujete za udobno življenje.

Slovenski les za trajnost in kakovost

SmartHouse Slovenia kot del Žiher Group se osredotoča na gradnjo visokokakovostnih modularnih hiš, ki združujejo inovativne tehnološke rešitve in sodobne vrhunske materiale. S poudarkom na uporabi izključno slovenskega lesa zagotavljajo ekološko trajnostne in energetsko učinkovite domove. Njihova predanost kakovosti se začne že pri hlodu in se nadaljuje skozi vse faze proizvodnje do končnega izdelka.

Za gradnjo hiš SmartHouse Slovenia uporabljajo izključno slovenski les, kar omogoča ne samo podporo lokalnemu gospodarstvu, ampak tudi zagotavljanje najvišje kakovosti gradbenega materiala. Les, pridobljen iz slovenskih gozdov, je znan po svoji trdnosti, trajnosti in naravni lepoti. V lastni proizvodnji, ki poteka od hloda do končnega izdelka, skrbijo, da vsak korak procesa izpolnjuje najstrožje standarde kakovosti.

Pametne rešitve za sodobno bivanje

Standardna ponudba pametnih hiš SmartHouse vključuje različne tehnološke rešitve za sodobno in udobno bivanje, kot so pametni sistemi za upravljanje svetlobe, ogrevanja in varnosti. Poleg tega imajo stranke možnost izbire dodatnih funkcij, ki še povečajo energetsko učinkovitost in udobje bivanja.

Možnosti doplačil

Rekuperacija: sistem za prezračevanje z rekuperacijo toplote, ki zagotavlja svež zrak in zmanjšuje toplotne izgube.

sistem za prezračevanje z rekuperacijo toplote, ki zagotavlja svež zrak in zmanjšuje toplotne izgube. Klima: napredni klimatski sistemi za optimalno notranjo temperaturo skozi vse leto.

napredni klimatski sistemi za optimalno notranjo temperaturo skozi vse leto. Sončna elektrarna: integrirane solarne rešitve za proizvodnjo lastne električne energije.

integrirane solarne rešitve za proizvodnjo lastne električne energije. Fasada: različne možnosti fasadnih sistemov za izboljšanje estetskega videza in energetske učinkovitosti.

Modeli hiš

Koncept SmartHouse Slovenija ponuja široko paleto modularnih hiš velikosti od XS do XL, ki so prilagojene različnim potrebam in željam strank. V podjetju Žiher hiše zaenkrat zaznavajo največ povpraševanj in zanimanja za SmartHouse model M v izvedbi dvokapnice. Hiše z ravno streho izstopajo s svojim modernim videzom in čistimi linijami, medtem ko modeli z dvokapnico ponujajo tradicionalnejši videz, ki se lepo zlije z različnimi okolji.

SmartHouse XS (enokapnica) - Najmanjši model v ponudbi, primeren za posameznike ali pare, ki iščejo kompaktno in funkcionalno bivalno rešitev. - Uporabna neto površina je 64,6 kvadratna metra. - Idealen za mlade, ki začenjajo poklicno pot, ali kot počitniški dom. SmartHouse S (enokapnica ali dvokapnica) - Majhen, a prostoren model, zasnovan za pare ali manjše družine. - Uporabna neto površina je 48,8 kvadratna metra. - Prilagodljiv dizajn, ki omogoča udobno bivanje v manjših prostorih. SmartHouse M (enokapnica ali dvokapnica) - Srednje velik model, popoln za manjše družine in izjemno zanimiv za starejše pare, ki želijo zamenjati večjo hišo za manjšo in bolj obvladljivo. - Uporabna neto površina je 64,6 kvadratna metra. - Najbolj prodajan model, ki ponuja ravno pravo ravnovesje med velikostjo in funkcionalnostjo. SmartHouse L (enokapnica ali dvokapnica) - Večji model, primeren za družine, ki potrebujejo več prostora za življenje in aktivnosti. - Uporabna neto površina je 92,37 kvadratna metra. - Omogoča optimalno razporeditev prostorov za družinsko življenje. SmartHouse XL (enokapnica ali dvokapnica) - Največji model v ponudbi, namenjen večjim družinam ali tistim, ki iščejo razkošje in veliko prostora. - Uporabna neto površina je nad sto kvadratnih metrov. - Ponuja največjo prilagodljivost in prostor za različne aktivnosti ter družinska srečanja.

Vzorčna hiša, ki v živo razkrije optimalno zasnovan tloris

V hišah SmartHouse je vnaprej premišljen in načrtovan vsak centimeter hiše. Skrbno so prav tako načrtovani pohištvo, oprema, elektrooprema in sanitarna oprema, tako da praktično ni potrebe po dodatnem spreminjanju investitorja, ker je vse vnaprej skrbno in natančno premišljeno. V vzorčni hiši v Ormožu je z umeščenim pohištvom zelo lepo nazorno prikazano, kako se izkoristi vsak centimeter.

Energetska učinkovitost in trajnost

Vsaka pametna hiša SmartHouse Slovenia je prav tako zasnovana z mislijo na energetsko učinkovitost in trajnost. Uporaba kakovostnih materialov in naprednih gradbenih tehnik zagotavlja minimalno porabo energije in dolgo življenjsko dobo hiše. Poleg tega integracija pametnih sistemov omogoča natančno upravljanje porabe energije, kar še dodatno prispeva k znižanju stroškov in zmanjšanju okoljskega odtisa. Hišo lahko prav tako dodatno opremite in spremenite v samooskrbno s sončno elektrarno in hranilnikom električne energije.

Podpora in storitve – tudi pri pridobivanju soglasij in gradbenih dovoljenj

SmartHouse Slovenia ne ponuja samo vrhunskih izdelkov, ampak tudi celovito podporo skozi celoten proces gradnje. Od začetnega načrtovanja, pridobivanja potrebnih dovoljenj, gradnje, pa vse do vzdrževanja lahko računate na vam prilagojeno rešitev, ki popolnoma ustreza vašim potrebam in željam.

V podporo pa vam bodo tudi pri pridobivanju soglasij in gadbenih dovoljenj. V zadnjem času se številni investitorji soočajo z izzivi, kot so višje cene gradbenih materialov in težave pri pridobivanju soglasij ter gradbenih dovoljenj zaradi stavk v upravnih enotah. Kljub tem izzivom ekipa SmartHouse Slovenia ostaja zavezana zagotavljanju visokokakovostnih in trajnostnih rešitev za vse svoje stranke in jim ob tem s svojimi ekipami in nasveti pomaga, kolikor lahko. Zagotovo so zadeve v določenih območij bolj problematične kot drugje, vendar je pridobivanje gradbenih dovoljenj, predvsem v večjih občinah, od nekdaj bil kar dolgotrajen postopek, ki lahko traja celo od pol leta do več od enega leta.

