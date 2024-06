Svetovno znani slovenski atlet korak bližje svojemu sanjskemu domu

Oglejte si nagovor Kristjana Čeha, ki je nastal v sklopu otvoritve Lesnopredelovalnega centra Žiher les.

Izbira hiše Prestige

Kristjan je za svoj sanjski dom izbral prestižno hišo Žiher Prestige, ki jo odlikujeta moderna arhitektura in visoka kakovost bivanja. S svojo razgibano tlorisno zasnovo in prostorno notranjostjo nudi izjemno udobje tako družinskim članom kot tudi gostom. Poleg tega je hiša opremljena z velikimi steklenimi površinami, ki omogočajo obilico naravne svetlobe in povezanost z naravo.

PassiveTech+ ŽIHER® STENA

Za svoj dom je Kristjan izbral steno PassiveTech+ ŽIHER® STENA, ki je serijsko vgrajena v hiše Žiher. Ta stena nudi vrhunsko izolacijo in energijsko učinkovitost, kar zagotavlja prijetno bivanje skozi vse leto. Skupna debelina stene je 39,2 centimetra, kar vključuje več slojev visokokakovostnih materialov, kot so lesena konstrukcija, toplotna izolacija iz steklene volne in mavčne plošče.

Gradnja v domačem kraju

Kristjan se je odločil, da bo svoj novi dom zgradil v domačem kraju, kjer se počuti najbolj povezanega z naravo in lokalno skupnostjo. Temeljno ploščo za hišo Prestige so že izdelali, Kristjan pa z enako strastjo kot v športu spremlja napredek gradnje. Redno obiskuje proizvodni obrat podjetja Žiher, kjer izdelujejo elemente za njegovo montažno hišo. Pred nekaj dnevi ga je ponovno obiskal in preveril, kako poteka izdelava njegove hiše.

Slovenski les za slovenske domove

Vse hiše Žiher v zadnjem letu gradijo izključno iz slovenskega lesa, od hloda do hiše, zahvaljujoč projektu Žiher les. Ta pristop ne zagotavlja le vrhunske kakovosti, temveč tudi podpira lokalno gospodarstvo in trajnostno gradnjo. Kristjan Čeh je ponosen, da bo njegov dom zgrajen iz slovenskega lesa, kar še dodatno poudarja njegovo pripadnost Sloveniji.

Podjetje Žiher d.o.o. je ponosno, da se je Kristjan pri gradnji svojega sanjskega doma odločil za njihovo podjetje. Skupaj ustvarjajo dom, ki bo njemu in družini nudil udobje, varnost in toplino.

Tako kot drevo se je razvijalo tudi podjetje Žiher hiše

Tako kot drevo, ki požene korenine ter se dolga leta krepi in razrašča, se je skozi štiri desetletja vztrajne rasti razvijalo podjetje Žiher z močnimi koreninami v družinski tradiciji in razvejano dejavnostjo, katere najpomembnejši plodovi so sodobne, energetsko učinkovite ter estetsko dovršene hiše.

Hiše Žiher, narejene po najsodobnejših tehnoloških in trajnostnih smernicah, nudijo varno in toplo zavetje ter vse potrebno za najdragocenejši kotiček vsakega posameznika. Z osebnim pristopom ustrežejo tudi najdrznejšim željam. Zagotavljajo arhitekturno nadpovprečnost in edinstven značaj vsake hiše. Brezhiben dizajn pa dopolnjujejo še vrhunski materiali, inovativna tehnologija, lastni razvoj in bogato znanje.

Najsodobnejši in največji lesnopredelovalni center v tem delu Evrope

Ker verjamejo, da lahko ravno les človeku ponudi najkakovostnejše bivalno okolje in ker imamo v Sloveniji kakovostnega lesa v izobilju, so se nedavno odločili za svoj največji podvig. To je najsodobnejši in največji lesnopredelovalni center v tem delu Evrope pod imenom Žiher les, ki predstavlja zavezanost trajnostni lesni industriji podjetja Žiher hiše. V njem z uporabo inovativnih in naprednih tehnologij izdelujejo raznolike vrhunske lesene elemente, ki izpolnjujejo najvišje standarde glede trdnosti, vzdržljivosti ter estetike.

Izkoriščajo vse prednosti lesa kot obnovljivega materiala ter tako prispevajo k ohranjanju okolja in trajnostnemu razvoju njihove ožje in širše regije. Tako lahko predano sledijo svojemu poslanstvu – graditi domove, ki nudijo edinstveno življenjsko izkušnjo ter zagotavljajo zdravo, stroškovno učinkovito in srečno življenje za sedanje in prihodnje generacije.

Drevo na koncu zgradi varen in topel dom. Družinsko drevo podjetja Žiher na vrednotah poštenosti, odličnosti in odgovornosti lahko še naprej skrbi za vašo lepšo prihodnost bivanja.

Oglejte si videoprispevek, ki je nastal v sklopu otvoritve Lesnopredelovalnega centra Žiher les.