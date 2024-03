Revolucija v slovenskem gradbeništvu

Dandanes je trajnostna gradnja ne le usmeritev, ampak nujnost, ki jo družba vedno bolj ceni in zahteva. Modularna gradnja hiš SmartHouse s svojim pristopom k trajnostni gradnji postavlja visoke standarde, saj uporablja vgradne materiale vrhunske kakovosti. Pomemben del njihove ponudbe so sistemi za učinkovito rabo energije, kot so rekuperacija in ogrevanje s toplotno črpalko priznanega proizvajalca Viessmann. Poleg tega nudijo možnost priklopa fotovoltaičnih panelov, kar omogoča še dodatno samozadostnost in ekološko učinkovitost.

Foto: Arhiv ponudnika

Hiše SmartHouse so zasnovane z mislijo na izjemno toplotno izolativnost in varčnost, kar zagotavlja, da so stroški za ogrevanje in hlajenje čim nižji, hkrati pa nudijo vse udobje sodobnega bivanja. Na voljo je kar pet bivalnih modelov v različnih arhitekturnih izvedbah in zasnovah, kot so enokapnice ali dvokapnice, kar strankam omogoča, da izberejo model, ki najbolj ustreza njihovim estetskim preferencam in predvsem potrebam. Ta usmeritev ni le odgovor na gospodarske razmere, ampak tudi na željo po večji fleksibilnosti.

Foto: Arhiv ponudnika

Z izbiro SmartHouse se odločate za dom, ki je poleg tega, da stoji na trdnih temeljih kakovosti in inovativnosti, tudi prijazen do okolja in vaše denarnice. Vsaka hiša SmartHouse je dokaz, da je mogoče združiti luksuz, udobje in trajnostno bivanje v harmonično celoto, ki izraža spoštovanje do narave in prihodnjih generacij.

S svojo lastno proizvodno halo v Ormožu zagotavljajo popoln nadzor nad kakovostjo ne samo pri gradnji, temveč tudi pri vseh izbranih materialih. Takšen pristop jim omogoča optimalno in hitro gradnjo montažnih hiš brez kompromisov med kakovostjo in ceno.

Žiher d.o.o. posvečajo montažni gradnji. To dolgo obdobje delovanja kaže njihovo zavezanost kakovosti, inovacijam in zadovoljstvu strank v gradbeni industriji. Bogate izkušnje in dolgoletna tradicija poudarjajo zanesljivost in strokovnost, ki ju prinašajo v vsak projekt montažne gradnje. Ta časovna perspektiva ne samo da potrjuje vztrajnost podjetja Žiher d.o.o. in prilagodljivost na spreminjajočem se trgu, ampak tudi zagotavlja, da imajo obsežno znanje in veščine, potrebne za izpolnjevanje raznolikih zahtev svojih strank. Že 20 let se v okviru 40 let starega podjetja

Priljubljenost manjše in funkcionalne zasnove

V sedanjem hitro spreminjajočem se svetu so se tudi preference glede bivalnih prostorov drastično spremenile. Vedno več mladih ali starejših ljudi na jesen svojega življenja išče manjše kvadrature, kar kaže na spremembo v načinu življenja in vrednotah. Sprememba v gradbeniških smernicah se kaže v vse večjem številu ljudi, ki se odmikajo od gradnje večgeneracijskih domov in se namesto tega osredotočajo na manjše, individualno zasnovane prostore. Ti so zasnovani tako, da ustrezajo trenutnim potrebam in željam, ne da bi bili preveliki, ko otroci odrastejo in zapustijo dom. Prav tako raste priljubljenost hiš, ki ponujajo dovolj prostora za od tri- do petčlansko družino, a hkrati ostanejo funkcionalne in udobne tudi, ko v domu živijo le še starši. Ta premik kaže željo po večji prilagodljivosti in učinkovitem izkoriščanju bivalnega prostora, ki se prilagaja dinamičnim življenjskim okoliščinam. Ljudje so danes bolj kot kadarkoli prej pripravljeni sprejeti spremembe in se prilagajati novim življenjskim razmeram, vključno s selitvami zaradi kariernih priložnosti ali boljšega življenjskega sloga. Ta premik v miselnosti poudarja potrebo po prilagodljivih, učinkovitih in ekonomičnih rešitvah v gradbeništvu, ki lahko zadovoljijo dinamične zahteve sodobnega življenja.

Koncept SmartHouse Slovenija ponuja široko paleto modularnih hiš, ki so prilagojene različnim potrebam in željam strank. Z modeli, ki segajo od XS do XL, lahko stranke izberejo med domovi različnih velikosti – od kompaktnih 30 kvadratnih metrov pa vse do prostornih 108 kvadratnih metrov neto uporabne bivalne površine. Ta raznolikost zagotavlja, da lahko vsak najde idealno rešitev, ne glede na to, ali išče majhen in učinkovit prostor ali večji dom, ki lahko nudi udoben dom tudi petčlanski družini. Vsak model je zasnovan z mislijo na funkcionalnost, estetiko in energetsko učinkovitost, kar strankam omogoča, da izberejo dom, ki ne le zadovoljuje njihove trenutne potrebe, ampak je tudi trajnosten in varčen z energijo. Velike steklene površine, modern dizajn in odprt tip bivalnega dela, ki se odpira na sončno teraso, zagotavlja udobje in svobodo ter razkošje v današnjem hitrem življenjskem tempu.

Fotogalerija 1 / 14

Lasten proizvodni center – slovenska izvedba od temeljev do vselitve

Koncept modularne gradnje SmartHouse v svetu gradnje domov predstavlja novo tržno nišo, ki obeta revolucijo v načinu, kako pristopamo h gradnji naših bivališč. Dejstvo je, da SmartHouse s svojim inovativnim pristopom in uporabo slovenskega lesa od hloda do hiše preoblikuje slovenski gradbeni trg. V Ormožu stoji lesnopredelovalni center in proizvodni obrat, kjer se ideje o trajnostnem bivanju spreminjajo v resničnost. Lesni center Žiher les, ki je od poletja 2023 v polnem zagonu, ni zgolj tovarna, ampak tudi t. i. laboratorij prihodnosti, kjer se les, pridobljen v slovenskih gozdovih, preoblikuje v domove.

Slovenski produkt: od hloda do hiše

Ena izmed ključnih značilnosti modularnih hiš SmartHouse je uporaba izključno slovenskega lesa. Ta pristop ne samo, da podpira lokalno gospodarstvo in zmanjšuje ogljični odtis, ampak tudi zagotavlja, da vsaka zgrajena hiša diha s srcem slovenske narave. Lesnopredelovalni center v Ormožu je srce te operacije, kjer se zagotavlja, da vsak kos lesa, uporabljen v hišah SmartHouse, izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in trajnosti.

SmartHouse v Ormožu. V fotogaleriji si oglejte interjer vzorčne hišev Ormožu.

Fotogalerija 1 / 12

Prednosti modularne gradnje

Modularna gradnja prinaša številne prednosti. Predvsem omogoča hitrejšo izgradnjo, saj so elementi hiše predizdelani v tovarni, kar pomeni, da je montaža na gradbišču izvedena v rekordnem času. Poleg tega modularna gradnja zmanjšuje odpadke in optimizira uporabo materialov, kar je velik korak proti trajnostnemu razvoju.

SmartHouse ponuja široko paleto možnosti, od pritličnih do enonadstropnih hiš, ki so primerne tako za pare kot za družine. Ta raznolikost zagotavlja, da lahko vsak najde svoj idealen dom, ki ustreza investitorjevim individualnim potrebam in željam. Poleg tega so modularne hiše cenovno dostopne, kar jih dela dostopne širšemu krogu ljudi.

Modularni koncept gradnje SmartHouse Slovenija podjetja Žiher d.o.o. prinaša izjemno prednost v obliki fiksne postavitve, ki ni podvržena prilagodljivosti. Ta značilnost omogoča, da se objekti lahko izjemno hitro postavijo in zgradijo, brez potrebe po dodatnem načrtovanju in prilagajanjih. S tem se znatno zmanjšuje čas gradnje, saj so vse komponente predhodno zasnovane in izdelane za hitro sestavljanje na mestu postavitve. Ta metodologija odstranjuje zaplete, ki običajno spremljajo tradicionalne gradbene projekte, in zagotavlja, da se lahko novi domovi ali poslovni prostori dostavijo v precej krajšem časovnem obdobju.

V fotogaleriji si oglejte utrip nastajanja hiš podjetja Žiher hiše v njihovi proizvodnji v Ormožu.

Fotogalerija 1 / 14

Celovita storitev

Vsem potencialnim investitorjem je na voljo ponudba celovite storitve – od pomoči pri urejanju gradbene dokumentacije do izgradnje hiše na ključ. Ta celovit pristop odpravlja potrebo strank po ukvarjanju z zapletenimi postopki in iskanjem različnih izvajalcev za različne faze gradnje. S tem se izognejo dolgotrajnemu čakanju, nepotrebnemu zapravljanju časa in potencialno dodatnim stroškom, kar pomeni, da ne samo prihranijo, ampak tudi pridobijo mirnost in zadovoljstvo. Izvajalec tako prevzame celotno breme procesa gradnje, zagotavljajoč, da je izkušnja gradnje doma brezskrbna in uresničuje sanje strank.

Gledano v celoti in v širšem kontekstu modularne hiše SmartHouse predstavljajo prihodnost montažne gradnje v Sloveniji. S svojim poudarkom na trajnosti, uporabi lokalnih materialov in inovativnih tehnologijah, SmartHouse poleg tega, da postavlja nove standarde v gradbeništvu, tudi krepi slovensko gospodarstvo in podpira ekološko ozaveščenost. Ko izberete SmartHouse, ne izberete le doma – izberete prihodnost, ki je zgrajena na temeljih trajnosti, kakovosti in slovenske tradicije.

Foto: Arhiv ponudnika

Zakaj Žiher hiša?

Natančna izdelava montažnih Žiher hiš v novi proizvodni hali z najnovejšo tehnologijo,

visoka kakovost vgrajenih materialov,

strokovno svetovanje in večletne izkušnje zaposlenih,

individualni pristop,

garancija na enem mestu,

energetska učinkovitost,

hitrost gradnje,

bivalno udobje,

odlična potresna in požarna varnost.

