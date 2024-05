Otvoritev najsodobnejšega lesnopredelovalnega centra Žiher les

Foto: Žiher d.o.o.

Pretekli petek je bil pomemben dan za podjetje Žiher d.o.o. in tudi Občino Ormož, saj so na Opekarniški cesti v ekonomsko poslovni coni odprli nov lesnopredelovalni center Žiher les. To je za družinsko podjetje iz Moškanjcev z dolgo tradicijo, ustanovljeno leta 1983, nov korak v zgodovini.

Pred odprtjem so v prostorih centra organizirali novinarsko konferenco, kjer so direktor podjetja Žiher d.o.o. Marko Žiher, njegova žena Melita Žiher, direktorica podjetja Žiher hiše d.o.o., ter Markova sestra Tina Preac, solastnica podjetja Žiher d.o.o. in glavna arhitektka v podjetju, predstavili bogato 40-letno zgodovino in razvoj podjetja. Žiher ne deluje samo na področju lesne industrije, ampak vključuje tudi montažne Žiher hiše in modularne hiše linije SmartHouse, Žiher les, Žiher betone, Žiher gramoze, Žiher goriva, Žiher parkete ter gostilno Pri Žihru, vse s sedežem v Moškanjcih v občini Gorišnica.

Tradicija, družinska sinergija in lokalna podpora so ključ do uspeha

V uvodu je direktor podjetja Žiher d.o.o. Marko Žiher predstavil impresiven razvoj podjetja od njegovih skromnih začetkov do danes, ko predstavljajo enega vodilnih predstavnikov v lesni industriji v regiji. Njegov govor je bil poln ponosa, družinske naveze in zahvale vsem, ki so v vseh teh letih prispevali k uspehu podjetja, ki so ga slavili na ta dan.

"Odprtje lesnopredelovalnega centra Žiher les je dan, ko praznujemo preteklost, sedanjost in prihodnost, hkrati pa potrjujemo našo zavezo k nadaljnjemu razvoju, trajnosti ter inovacijam. Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili, ste in še boste del naše skupne zgodbe ter podpirate naša prizadevanja za boljši in zeleni jutri," je odprl Marko Žiher.

Župan Ormoža Danijel Vrbnjak je v nagovoru poudaril pomen podjetja za lokalno gospodarstvo in skupnost ter najlepšo občino v Sloveniji – Občino Ormož. Pohvalil je dolgoletno uspešno medsebojno sodelovanje s podjetjem in izrazil željo, da bi ta poslovna povezava trajala tudi v prihodnje. Podjetje je za lokalno skupnost in občino pomembno ter veseli so, da so lahko omogočili, da je ravno njihova občina glavno stičišče večine dejavnosti podjetja Žiher. Ob tej priložnosti je podjetju izročil županovo priznanje, ki je hkrati tudi najvišje občinsko priznanje za izjemen prispevek k razvoju regije.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril državno podporo za zelene in trajnostno usmerjene projekte, kot je Žiher les. Govor je bil prežet s pohvalami družinskemu podjetju, ki je s trdim delom in močno voljo doseglo velik uspeh. Minister Matjaž Han, je v svojem govoru poudaril, kako pomembno je, da se v regiji razvije več podjetij, kot je Žiher d.o.o. Izrazil je upanje, da bi njihov primer uspeha služil kot zgled in motivacija drugim, da sledijo podobnemu poslovnemu modelu, ki združuje trajnostni razvoj in družinsko tradicijo. Posebej je pohvalil družinsko povezanost, ki je ključnega pomena v takšnih podjetjih, in izrazil navdušenje, da zgodbo o uspehu nadaljujejo tudi naslednje generacije. Ponosen je, da se lesna industrija, ki je od nekdaj pomemben del slovenske tradicije in zgodovine, ohranja ter razvija z najnovejšimi in naprednejšimi pristopi ter ruši meje.

Posebno čustven trenutek je bil govor ustanovitelja podjetja Alojza Žihra, ki je z zbranimi delil začetke svoje podjetniške poti. Govor je bil iskren in poln hvaležnosti ter besede polne nostalgije in ponosa na svoje naslednike. V njem je opisal začetke podjetja pred štirimi desetletji, ki so temeljili na njegovih sanjah in neomajni volji do dela, podprti z nesebično podporo in prispevkom njegove drage žene Marije. Skupaj sta postavila temelje za družinsko podjetje, ki je skozi leta raslo in se razvijalo. Gospod Alojz je ponosen na to, kako so njuni otroci, Petra, Marko in Tina, nadaljevali in širili podjetniško vizijo pod njegovim ter Marijinim mentorstvom in nadaljevali svojo pot v podjetju ali na svojem ob nesebični podpori družine.

V svojem govoru je posebej izpostavil tudi zaposlene in gradbene delavce, ki so zgradili novo halo, ter se zahvalil vsem, ki so v vseh teh letih prispevali k razvoju podjetja. Govor je sklenil s sporočilom, da je prihodnost podjetja v dobrih rokah in z izraženo hvaležnostjo za podporo ter trdo delo vseh sodelavcev. Ponosen je, da se vizija družine Žiher nadaljuje z enako strastjo in predanostjo kot prve dni.

"Vizija družine Žiher se nadaljuje v rokah vseh vas, izjemnih ljudi, ki vodite uspešno podjetje in v njem delate. Z zaupanjem stojim tukaj, saj vem, da je prihodnost našega družinskega podjetja v najboljših rokah," je povedal ustanovitelj podjetja Žiher d.o.o. Alojz Žiher.

Svetovno znani atlet Kristjan Čeh je prek videa govoril o svojem sodelovanju in povezanosti s podjetjem Žiher d.o.o. Ob tej priložnosti je tudi izrazil pozitivno neučakanost in navdušenje nad postavitvijo svoje nove Žiher hiše. Podjetje je tudi eno izmed njegovih podpornikov in sponzorjev, sicer pa je znano po svoji podpori številnim lokalnim talentom, športnikom in ekipam.

"Izjemno se veselim, da bo na tem mestu, kjer danes stojim, upam, da kmalu že stala moja Žiher hiša," se veseli Kristjan Čeh.

Župnik župnije Hajdina Primož Lorbek je blagoslovil novi center in vse prisotne, kar je dogodku dodalo duhovno razsežnost. Pohvalil je družinsko složnost in se navdal z upanjem, da bi temu zgledu sledilo še več podjetnikov in družin.

Podjetje je ta dan prejelo več priznanj, med drugim od Obrtne zbornice Slovenije in Ptujske obrtne zbornice, ki so podjetju podelili plaketo za 40 let delovanja. Blaž Cvar, predsednik Obrtne zbornice Slovenije, je poudaril dolgoletno zavezanost podjetja h kakovosti in inovacijam.

Svečan prerez traku sta opravila direktor podjetja Marko Žiher ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ob prisotnosti drugih članov družine Žiher ter županom Občine Ormož Danijelom Vrbnjakom, kar je simboliziralo skupno prizadevanje za nadaljnji razvoj in uspeh. Ta simbolični trenutek je označil začetek nove dobe za Žiher d.o.o. z obratom Žiher les in še en pomemben korak naprej za celotno podjetje.

Dogodka se niso udeležili le družinski člani, poslovni partnerji, sodelavci, družinski prijatelji in njihove stranke, temveč tudi številni ugledni gostje. Med njimi so bili poleg omenjenih govornikov tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, poslanci državnega zbora Andrej Kosi, Matej Tonin, Franci Breznik, podžupan Občine Ormož Zlatan Fafulić, direktorica občinske uprave Milena Debeljak, prav tako so se slovesnosti udeležili župani sosednjih občin in drugi pomembni gostje.

Dinamično vodstvo dogodka z bogatim kulturnim programom

Prireditev je s svojim profesionalnim pristopom in dinamiko vodil priljubljeni televizijski voditelj Boštjan Romih. Njegov žametni glas in karizma sta dodala posebno vzdušje dogodku, ki ga je s svojimi nastopi dodatno obogatil kvartet Vox Arsana. Njihova glasba je odmevala med gosti in ustvarila prijetno kuliso med uradnim programom. Pozdravili so nas z zimzeleno pesmijo Med iskrenimi ljudmi, nadaljevali s Poletno nočjo in po blagoslovu župnika iz župnije Hajdina Primoža Lorbeka presenetili s pesmijo Halelujah ter zaključili s prav tako izjemno izvedbo pesmi Zemlja pleše.

"Danes praznujemo odprtje centra Žiher les, največjega in najnaprednejšega lesnopredelovalnega centra ne le v Sloveniji, temveč v tem delu Evrope. Danes na posebno mesto dajemo les – našo strateško surovino in gradbeni material prihodnosti, ki bo v teh prostorih doživel najskrbnejšo obdelavo in predelavo ter nato v izdelkih najvišje kakovosti ustvarjal nove domove," so bile uvodne besede voditelja Boštjana Romiha.

Od slovenskega hloda do slovenske hiše

Po uradnem delu je sledil ogled novih proizvodnih zmogljivosti centra, kjer so gostje lahko iz prve roke videli, kako napredna tehnologija in trajnostna filozofija podjetja složno delujeta. Ogledali so si lahko tako žago z najsodobnejšo in naprednejšo tehnologijo, ki so jo razvili s podjetjem Wravor iz Slovenskih Konjic, ter sušilnico in skladišče. V teh prostorih že nastajajo iz slovenskih hlodov izdelani kakovostni produkti, lesni nosilci KVH in BSH, ki so sočasno tudi glavne surovine montažnih Žiher hiš in modularnih hiš linije SmartHouse. Dan se je zaključil z druženjem in pogostitvijo, kjer so se gostje lahko v neuradnem vzdušju poglobili v pogovore o prihodnosti lesne industrije in trajnostnega razvoja.

Ta dogodek ni zaznamoval samo mejnika za podjetje Žiher d.o.o., ampak tudi za vso slovensko lesnopredelovalno industrijo, ki stremi k zeleni prihodnosti in trajnosti.

Rdeča oziroma tokrat zelena nit dogodka sta bila drevo in les, zato je v ta namen vsak obiskovalec ob odhodu s sabo domov odnesel mlado drevo, simbol podjetja in njihovih skupnih prizadevanj za boljši jutri ter zavezo k zeleni prihodnosti.

