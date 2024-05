Od hloda do uresničenih sanj: hiše, ki so postale prava uspešnica #intervju

Gospod Žiher, kako vidite stanje na trgu montažnih hiš v zadnjem času? Ga lahko primerjate s preteklimi leti in kako vidite perspektivo celotne industrije v prihodnosti?

Zadnje obdobje je bilo za slovensko industrijo montažnih hiš zelo dinamično. Tržišče montažnih hiš v Sloveniji in širše v regiji beleži v zadnjih letih, desetletju opazno rast, kar je deloma posledica vse večje ozaveščenosti o prednostih, ki jih takšna vrsta gradnje prinaša – hitrost izvedbe, energetska učinkovitost in fleksibilnost oblikovanja, deloma pa tudi večje dostopnosti širši množici.

V primerjavi z začetki, ko je bila montažna gradnja pogosto obravnavana kot manj zaželena alternativa tradicionalni zidani gradnji, danes opažamo močan premik v dojemanju. Vedno več ljudi prepoznava kakovost, trajnost in energetsko učinkovitost, ki jih montažne hiše nudijo. To spremembo poganjajo tudi tehnološki napredki v gradbeništvu, ki omogočajo izdelavo zelo prilagodljivih in visokokakovostnih montažnih objektov.

Glede na prihodnost industrije sem optimističen. Trendi kažejo na stalno rast povpraševanja po montažnih hišah, ki so energijsko učinkovite in prijazne do okolja. Sodobne gradbene tehnike in materiali nam omogočajo, da se še bolje odzivamo na te potrebe, hkrati pa nudimo individualizirane rešitve za svoje stranke. Pričakujemo tudi, da bo tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo in avtomatizacijo, še naprej igral ključno vlogo pri izboljševanju procesov gradnje, kar bo dodatno povečalo učinkovitost in zmanjšalo stroške. Pridobili smo številne certifikate in priznanja, ki potrjujejo kakovost, ki jo nudimo, ter dosegamo najvišje standarde v panogi.

Vse to so dejavniki, ki bodo prispevali k nadaljnji rasti in razvoju industrije montažnih hiš v Sloveniji ter širše. Zato verjamem, da je prihodnost montažne gradnje svetla, polna priložnosti za novosti in nadaljnje izboljšave, ki bodo še bolj poudarile njene prednosti.

Energetska učinkovitost montažnih hiš je že vsem dobro znana. Vendar ne spadajo vse v isti energetski razred. Variacije so velike, in s tem tudi razlika v kakovosti. Žiher hiše veljajo na trgu za energetsko samozadostne. Kaj točno to pomeni? Ali nam lahko poveste nekaj več o tem?

Energetska samozadostnost montažnih hiš Žiher predstavlja enega izmed ključnih stebrov naše filozofije in zavezanost trajnostnemu razvoju. Energetsko samozadostne hiše so zasnovane in grajene tako, da minimalizirajo potrebo po zunanji energiji za ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in druge potrebe. To dosežemo s kombinacijo naprednih gradbenih materialov, učinkovitih izolacijskih sistemov in vključitvijo obnovljivih virov energije, kot so sončne celice, za proizvodnjo energije.

Energetska samozadostnost pomeni, da so naše hiše sposobne proizvesti dovolj energije za pokritje večine ali celo vseh svojih potreb, kar vodi do znatnega zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv in zmanjšanja stroškov energije za končnega uporabnika. V praksi to pomeni, da so naše hiše opremljene s fotovoltaičnimi paneli, ki izkoriščajo sončno energijo, visokoučinkovitimi toplotnimi črpalkami in sistemom za rekuperacijo zraka, ki zagotavlja svež zrak brez nepotrebnih toplotnih izgub. Vedno več je tudi vgrajevanja sistemov za zajemanje in izrabo deževnice.

Poleg tega se pri gradnji osredotočamo na optimalno orientacijo hiše glede na sonce, kar skupaj z visokokakovostno toplotno izolacijo in uporabo velikih steklenih površin zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju pozimi in hlajenju poleti. Naši sistemi pametne hiše dodatno optimizirajo porabo energije z avtomatizacijo razsvetljave, ogrevanja, hlajenja in senčenja.

Energetska samozadostnost montažnih hiš Žiher ne pomeni le nižjih stroškov za uporabnika in večje neodvisnosti od energetskih omrežij, ampak tudi znatno zmanjšanje ogljičnega odtisa, kar prispeva k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Tako naše hiše niso zasnovane le z mislijo na sedanjost, ampak tudi na prihodnost, saj zagotavljajo trajnostno in odgovorno bivalno okolje za generacije, ki prihajajo.

Ostanimo še malo na temi energetike. V inštalacijskem sistemu hiš Žiher naletimo na ponudbo "tri v enem". Za kaj gre?

Razvili smo sistem "tri v enem", ki predstavlja celovito rešitev za sodobno bivanje, usmerjeno v energijsko učinkovitost in trajnost. Ta sistem združuje tri ključne tehnologije, to so toplotna črpalka, centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka in fotovoltaični moduli, ki so med seboj usklajeni za optimalno delovanje. Naš glavni partner v tem sistemu je priznano podjetje Viessmann, s katerim že dolgo uspešno sodelujemo.

Toplotna črpalka, ki jo izberemo glede na potrebe/kapacitete hiše, je kompaktna naprava trenutno v izvedbi split z integriranim ogrevalnikom sanitarne vode. Njena glavna prednost je eleganten dizajn, ki zasede zelo malo prostora, pri čemer ne sprejema kompromisov pri učinkovitosti. Nizki obratovalni stroški in enostavna montaža so ključni za zagotavljanje zadostnih količin tople vode ter ogrevanje hiše. Po želji lahko toplotno črpalko poleti uporabljate tudi za hlajenje z dodatnim modulom ohlajevanja. Toplotne črpalke nudijo pametne tehnološke rešitve in jih lahko upravljate tudi na daljavo, prek internetnega vmesnika.

Centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka je bistven za vzdrževanje zdrave bivalne klime, zagotavlja prijeten in zdrav zrak v prostoru, zmanjšuje neprijetne vonjave in uravnava vlago, s čimer preprečuje nastajanje plesni ter potencialno škodo na zgradbi. Filtriranje zunanjega zraka je še posebej pomembno za alergike, sistem pa omogoča prezračevanje skoraj brez energetskih izgub, kar prispeva k večji energijski učinkovitosti.

Fotovoltaični moduli prestavljajo našo zavezo k uporabi obnovljivih virov energije. Ti moduli zagotavljajo učinkovito proizvodnjo električne energije z dolgoročno zajamčeno močjo in izkoristkom. Sistem je zasnovan tako, da omogoča rešitve za lastno porabo proizvedene energije ali njeno oddajanje v javno omrežje, s hitro montažo in možnostjo spremljanja delovanja prek pametnih spletnih aplikacij.

Sistem "tri v enem" tako ni le tehnološka inovacija, je naša zaveza k zagotavljanju trajnostnih, energijsko učinkovitih in udobnih bivalnih rešitev. Ponosni smo, da lahko svojim strankam ponudimo takšno integrirano rešitev, ki ne le izboljšuje kakovosti njihovega bivanja, ampak tudi aktivno prispeva k zmanjševanju okolijskega odtisa.

Žiher ponuja dve vrsti sten, ki se razlikujeta po konstrukcijski sestavi. PassiveTech+ ŽIHER in MultiTech+ ŽIHER. Kakšna je razlika in katero priporočate kot optimalno rešitev? Kdaj izbrati eno in kdaj drugo možnost?

Res je, v ponudbi imamo dve vrsti sten, PassiveTech+ ŽIHER® in MultiTech+ ŽIHER®, ki se razlikujeta po konstrukcijski sestavi in namenski uporabi, zagotavljata pa visoko energijsko učinkovitost ter udobje bivanja.

PassiveTech+ ŽIHER® stena s skupno debelino 39,2 centimetra je zasnovana z mislijo na visoko energetsko učinkovitost. Značilnosti te stene vključujejo fasadni zaključni omet, armirno mrežico z armirno malto, toplotno izolacijsko ploščo iz grafitnega stiropora, mavčno ploščo, okrepljeno s celuloznimi vlakni, in leseno konstrukcijo z vmesno toplotno izolacijo iz steklene volne, kar zagotavlja odlično toplotno ter zvočno izolacijo. Ta tip stene priporočamo za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, kjer so zahteve po energetski učinkovitosti še posebej visoke. Ta vrsta stene tudi že omogoča doseganje standardov za pasivne in skoraj ničenergijske hiše.

MultiTech+ ŽIHER® stena, s skupno debelino 43,5 centimetra, pa predstavlja še robustnejšo rešitev, ki združuje nosilno ploščo za omet iz ekspandiranega steklenega granulata, sekundarno folijo, dvojno leseno konstrukcijo z vmesno toplotno izolacijo iz steklene volne ter dodatne plasti za zagotovitev maksimalne trdnosti, toplotne izolacije in zračnosti. Ta tip stene je še posebej primeren za regije z ekstremnimi vremenskimi pogoji ali za stranke, ki si želijo dodatno robustnost in dobre izolacije.

Izbira med PassiveTech+ in MultiTech+ stenami je odvisna od potreb in preferenc strank ter lokacije gradnje. PassiveTech+ je idealna izbira za tiste, ki želijo združiti energetsko učinkovitost z ekonomičnostjo, medtem ko je MultiTech+ namenjena tistim, ki iščejo najvišjo mogočo raven udobja, trdnosti in izolacije. Obe rešitvi zagotavljata visoko kakovost bivanja, energetsko učinkovitost in dolgoročno trajnost vašega doma.

Hitrost gradnje je ena od velikih prednosti montažnih hiš. Toda ker povpraševanje daleč presega proizvodne kapacitete podjetij, se na začetek čaka tudi po več mesecev, ponekod celo več kot leto dni. Kakšne so proizvodne zmogljivosti vaše tovarne?

Naša proizvodna zmogljivost v podjetju Žiher d.o.o. je optimizirana za zagotavljanje hitre in učinkovite gradnje montažnih hiš Žiher ter modularnih hiš iz linije SmartHouse, hkrati pa ohranjamo visoko kakovost končnega izdelka. Zavedamo se izzivov, ki jih prinaša trenutno visoko povpraševanje na trgu montažnih hiš, ter smo se zato zavezali k nenehnemu izboljševanju in razširitvi svojih proizvodnih kapacitet.

V luči povečanega povpraševanja smo vložili v nadgradnjo tehnološke opreme in optimizacijo proizvodnih procesov, kar nam omogoča, da povečamo število projektov, ki jih lahko hkrati obravnavamo, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost ali pozornost do podrobnosti, ki Žiher hiše ločujeta od konkurence. Naša konkurenčna prednost je vsekakor v tem, da je celotna proizvodnja, "od hloda do hiše", narejena v naših proizvodnih obratih. V lastnem lesnopredelovalnem centru Žiher les, ki smo ga uspešno in polno zagnali lani poleti, ter proizvodnem obratu montažnih in modularnih hiš. Tako imamo nadzor nad kakovostjo in smo hkrati neodvisni od glavne surovine – lesa. Trenutno naša proizvodnja omogoča izvedbo več projektov sočasno, pri čemer se čas od naročila do začetka gradnje razlikuje glede na trenutno zasedenost in specifične zahteve projekta. Stremimo k temu, da bi bili čakalni časi čim krajši, hkrati pa strankam zagotavljamo dejanske časovne okvire, da lahko ustrezno načrtujejo svoje projekte. Naše montažne hiše so od dneva montaže do predaje zaključene v okvirno šestih mesecih, modularne celo v dveh.

Ali obstaja razlika v ceni za tipične modele iz vaše kataloške ponudbe in hiše, grajene po lastni želji kupcev? Imate kakšno oceno te razlike na kvadratni meter?

V podjetju Žiher hiše nudimo tako standardizirane modele iz naše kataloške ponudbe kot tudi možnost gradnje po meri, ki je prilagojena individualnim željam in potrebam strank. Tipični modeli, ki jih najdete v naši kataloški ponudbi, so običajno cenovno ugodnejši, saj so zasnovani in optimizirani za učinkovito proizvodnjo, kar omogoča določeno stopnjo standardizacije ter s tem znižanje stroškov. Te hiše so rezultat dolgoletnih izkušenj in testiranj, kar nam omogoča, da ponudimo kakovostno bivalno rešitev po konkurenčni ceni. V vseh naših hišah je mogoče brezplačno spreminjati postavitve notranjih sten, kar je odlična prednost za zagotovljeno ceno. Tako dobite kataloško hišo, ki je v celoti notranje individualizirana.

Hiše, zgrajene po meri, so popolnoma prilagojene željam in potrebam strank, kar lahko pomeni dodatne stroške načrtovanja, projektiranja, materialov in izvedbe. Za natančnejšo oceno priporočamo, da se obrnete neposredno na nas. Z veseljem bomo pregledali vaše želje in potrebe ter pripravili podrobno ponudbo, ki bo odražala tako vaše predstave o idealnem domu kot tudi optimizacijo stroškov projekta.

Na letošnjem sejmu Dom v Ljubljani ste predstavili svoje modularne hiše SmartHouse kot rešitve, ki prinašajo fleksibilnost in hitrost gradnje brez kompromisov v kakovosti ali dizajnu. Nam jih lahko podrobneje opišete?

Da, na letošnjem sejmu Dom v Ljubljani smo poleg montažnih hiš Žiher predstavljali tudi svojo linijo modularnih hiš SmartHouse. Te hiše so plod našega neprestanega prizadevanja za inovacije v gradbeništvu, s čimer želimo svojim strankam ponuditi še več fleksibilnosti, hitrosti gradnje ter obenem ohraniti visoke standarde kakovosti in estetike, ki so značilni za Žiher hiše.

Modularne hiše SmartHouse so zasnovane tako, da maksimalno izkoristijo prednosti modularne gradnje, kar vključuje zmanjšanje časa gradnje na lokaciji (v roku dveh mesecev od prvega dne montaže je lahko objekt že predan stranki po principu "ključ v roke"), saj večino komponent hiše proizvedemo in predhodno sestavimo v nadzorovanem tovarniškem okolju. Ne samo da to zmanjšuje možnost zamud in vremenskih vplivov na proces gradnje, ampak tudi omogoča strožji nadzor kakovosti.

Kljub hitrosti gradnje ne delamo kompromisov glede kakovosti ali dizajna. Vsaka hiša SmartHouse je zgrajena z uporabo visokokakovostnih materialov ter sodobnih in pametnih tehnologij, ki zagotavljajo dolgotrajno vzdržljivost, energetsko učinkovitost ter nizke obratovalne stroške. Naš cilj je, da strankam ponudimo sodobne, udobne in trajnostno naravnane domove, ki so hkrati estetsko privlačni in funkcionalno dovršeni.

Protipotresna odpornost montažnih hiš je v zadnjem času zelo aktualna. Vse pogostejši so in z manjšimi časovnimi razmiki. Enako velja, ko gre za močne vetrove, ki povzročajo škodo na stanovanjskih objektih. Kakšne pomirjujoče novice glede tega lahko ponudite lastnikom montažnih hiš Žiher?

Razumevanje skrbi glede protipotresne odpornosti in odpornosti na močne vetrove je pri gradnji doma izjemnega pomena. Pri Žiher hiše smo tej tematiki posvetili posebno pozornost in razvili gradbene rešitve, ki ne samo izpolnjujejo, ampak v mnogih primerih presegajo standardne zahteve za potresno varnost in odpornost proti vetrovom. Montažne hiše so zasnovane in grajene z uporabo naprednih tehnologij in gradbenih tehnik, ki zagotavljajo visoko raven strukturne integritete in stabilnosti. Les, kot osnovni gradbeni material, ima izredno dobre seizmične lastnosti, saj je zaradi svoje lahke in hkrati trdne strukture sposoben absorbirati in razpršiti potresne sile, kar zmanjšuje tveganje za škodo na objektu. Naši konstrukcijski sistemi dodatno izboljšujejo protipotresno varnost naših hiš, kar vključuje posebno zasnovane spoje in veznike, ki omogočajo, da konstrukcija "diha" in se prilagaja potresnim tresljajem, ne da bi bil pri tem bivalni objekt poškodovan.

Kar zadeva odpornost proti močnim vetrovom, naše hiše vključujejo zasnove streh in fasad, ki so posebej prilagojene za odvajanje in minimalizacijo vpliva močnih vetrov. Uporabljamo tudi kakovostne materiale, ki so testirani in certificirani za uporabo v ekstremnih vremenskih pogojih.

Strankam lahko zagotovimo, da so montažne hiše Žiher zasnovane z mislijo na varnost in udobje stanovalcev tudi v primeru naravnih nesreč, kot so potresi in močni vetrovi. Naši predanosti k zagotavljanju visoke kakovosti in varnosti lahko stranke zaupajo, saj pri gradnji upoštevamo tako globalne trende kot tudi lokalne gradbene predpise in standarde.

Letos boste gostovali tudi na drugem mednarodnem sejmu montažnih in modularnih hiš Modular Homes Expo, ki bo potekal v Areni Zagreb od 19. do 21. aprila. Ali to pomeni tudi ambicioznejši načrt nastopa na hrvaškem trgu?

Naša prisotnost na sejmu Modular Homes Expo v Zagrebu odraža ambiciozne načrte za širitev na hrvaškem trgu. Ta dogodek nam bo omogočil, da predstavimo svoje novosti in prednosti montažnih hiš širšemu krogu ljudi. Z udeležbo želimo utrditi svojo vlogo vodilnih v industriji, razširiti mrežo partnerjev in strank ter izkoristiti priložnost za neposreden dialog z interesenti. Sejem je tudi platforma za spremljanje industrijskih trendov, kar nam pomaga izboljševati ponudbo. Skratka, udeležba je ključni del naše strategije za rast na hrvaškem trgu in veseli nas, da imamo možnost, da se predstavimo na tako pomembnem mednarodnem dogodku.

