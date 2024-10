Kristjan Čeh v akciji tudi na gradbišču

Slovenski metalec diska, svetovni prvak in mladoporočenec Kristjan Čeh se je skupaj z ženo Anamario podal na posebno življenjsko pot – gradnjo sanjskega doma. Ni presenečenje, da sta za svoj projekt izbrala montažno hišo lokalnega podjetja Žiher hiše , saj ponuja vrhunsko kvaliteto, hitro izvedbo in prilagodljivost, kar je za par z natrpanim urnikom ključnega pomena. Kako poteka njegova pot od prvih sanj do uresničitve?

Kristjan Čeh se je skupaj z ženo Anamario podal na posebno življenjsko pot – gradnjo sanjskega doma. Foto: Žiher hiše

Kristjan Čeh nam je v intervjuju razkril, da sta z življenjsko sopotnico že dolgo sanjala o lastnem domu. "Najprej sva iskala parcelo, ki nama je bila všeč, nato pa sva začela razmišljati o gradnji hiše. Gradnja sanjskega doma je projekt, ki se praviloma zgodi le enkrat v življenju, zato sva se temeljito pripravila in raziskala različne možnosti, se posvetovala, kaj bi bilo najboljše. Tako sva naletela na podjetje Žiher hiše, ki nama je bilo takoj zelo všeč, saj hiše hitro postavijo. Odločitev za montažno gradnjo je bila preprosta – hitro postavljena, energijsko učinkovita in s popolno podporo podjetja Žiher hiše, ki poskrbi za vse, od birokracije do same postavitve," pojasnjuje Kristjan Čeh in dodaja: "Moja izkušnja z montažno hišo podjetja Žiher hiše je zaenkrat izključno odlična, saj strokovna ekipa in napredna tehnologija omogočata, da se sanje o lastnem domu uresničijo. Verjamem, da bo končni rezultat presegel najina pričakovanja in komaj čakam, da preživim dneve v mirnem zavetju doma, ki sva ga ustvarila po svojih željah."

Vizualizacija bodoče hiše Kristjana Čeha. Foto: Žiher hiše

Odločili ste se graditi svojo sanjsko hišo v idiličnem okolju in v domačem kraju. Kaj je botrovalo tej odločitvi?

Za postavitev najine hiše v tem okolju sva se odločila predvsem zaradi lepe narave, umirjenosti in tudi relativno kratke poti do mesta. Kot športnika imava z ženo zelo natrpan urnik in veliko obveznosti, zato je po mojem mnenju pomembno, da se lahko vrneva domov v miren in tih dom, kjer se spočijeva. Domače okolje se mi zdi ključno za najino življenjsko stabilnost, predvsem zaradi narave, umirjenosti in varnosti. Slovenija in slovensko podeželje namreč veljata za zelo varno okolje. Prav tako pa je pomembna tudi povezanost z domačimi.

Zakaj ste se odločili za montažno gradnjo in podjetje Žiher hiše? Kaj vas je prepričalo?

Za montažno gradnjo hiše sva se odločila predvsem zato, ker je hitro postavljena, poleg tega pa ekipa Žiher hiše prevzame celoten proces gradnje – od pridobivanja gradbenega dovoljenja do zaključka hiše. To je bila zelo velika prednost, saj naju ni veliko v Sloveniji. Če bi morala vse to urejati sama, bi celoten proces trajal veliko dlje. Prepričala naju je tudi energetska učinkovitost hiše, saj hiša porabi zelo malo energije.

S partnerko sva zaenkrat navdušena nad profesionalnostjo in prilagodljivostjo podjetja Žiher hiše.

Kakšna so vaša pričakovanja glede bivanja v montažni hiši?

Komaj čakava, da se lahko vseliva v novo hišo. Pričakujeva udobno bivanje in nizke stroške, saj bo hiša zelo energetsko učinkovita. Verjamem, da se bo tudi v praksi izkazalo tako.

Kateri so bili največji izzivi, s katerimi ste se srečali, na primer pri urejanju dokumentacije in začetku gradnje?

Največji izziv je bilo podiranje stare hiše, ki je prej stala na parceli, ter pridobivanje gradbenega dovoljenja.

"Komaj čakava, da se lahko vseliva v novo hišo. Pričakujeva udobno bivanje in nizke stroške, saj bo hiša zelo energetsko učinkovita. Verjamem, da se bo tudi v praksi izkazalo tako." Foto: Žiher hiše

Bi omenili kakšne postopke, ki so vas v tem procesu presenetili – recimo birokracija ali montaža same hiše?

Moram reči, da nisva imela večjih nepričakovanih postopkov. Ekipa podjetja Žiher hiše je prevzela tudi te začetne korake, tako da je za naju vse potekalo brez težav in po načrtih.

Poleg vrhunskih materialov in hitre izvedbe je bila celovita podpora pri pridobivanju dovoljenj in izvedbi del zelo pomembna. Če bi morala vse to urejati sama, bi, kot že rečeno, trajalo precej dlje.

Potek gradnje hiše je zelo zanimiv in res hiter. Pravzaprav je bila hiša postavljena v treh dneh, kar je bilo zelo impresivno. Z izvedbo in hitrostjo del sva zelo zadovoljna.

Ste že opravili vsa vzorčenja? Kako sta se pri tem usklajevala z ženo?

Vzorčenja sva opravila kar hitro, saj sva že imela jasno predstavo o tem, kako želiva, da hiša izgleda. Z ženo imava zelo podoben okus, zato odločitev o barvah in materialih ni bila težka.

Vaša hiša je zasnovana po meri, model Prestige je prilagojen vašim željam. Je kakšna posebna stvar, ki ste si jo želeli v svojem sanjskem domu?

Da, izbrala sva model hiše Prestige, vendar sva spodnjo etažo nekoliko spremenila. Ustvarili smo večji, bolj odprt prostor brez nepotrebnih sten, stropi in vrata pa so višji, ker sem visok več kot dva metra.

Hiša model Prestige je torej popolnoma prilagojena najinim potrebam. Višji stropi in odprt tloris v bivalnem delu ustrezajo mojemu aktivnemu življenjskemu slogu. Stropi in vrata so narejena po meri, saj merim več kot dva metra.

"Hiša model Prestige je torej popolnoma prilagojena najinim potrebam. Višji stropi in odprt tloris v bivalnem delu ustrezajo mojemu aktivnemu življenjskemu slogu." Foto: Žiher hiše

Imate tudi načrtovano kakšno otroško sobo ali sobo za treninge, počitek, savno?

V zgornjem nadstropju imava načrtovane otroške sobe in sobo za goste. Fitnes bo ločen od bivalnega dela in bo v posebej zasnovani stavbi.

Na kratko smo že spregovorili o energetski učinkovitosti hiše. Kakšen pomen imata za vas trajnost in energetska učinkovitost pri gradnji te hiše? Je to nekaj, kar je bilo ključno že od začetka, ali ste se za to odločili kasneje?

Energetska učinkovitost njihove montažne hiše, kombinirana z Žiher stenami in vgrajenimi tehnološkimi rešitvami, je seveda velik plus. Najina hiša bo porabila zelo malo energije, kar ne le zmanjšuje stroške bivanja, ampak prispeva tudi k trajnosti v širšem smisli.

Najina hiša ne bo le estetsko dovršena, ampak tudi zgrajena z napredno tehnologijo PassiveTech+, ki zagotavlja izjemno energijsko učinkovitost in udobno bivanje v vseh letnih časih.

Trajnost in energetska učinkovitost sta mi zelo pomembni komponenti, saj moraš razmišljati dolgoročno. Hiša mora zdržati dolgo časa, hkrati pa mora biti energetsko učinkovita, da zmanjšaš porabo energije in s tem prispevaš k ohranjanju okolja.

Kako pomembna je za vas povezava med notranjostjo doma in zunanjim okoljem? Ali si želite velikih steklenih površin in prostorne terase, da bo notranjost čim bolj povezana z naravo?

Povezanost notranjosti doma z zunanjim okoljem je za naju zelo pomembna. Oba z ženo sva velika ljubitelja narave in zunanjih teras, zato sva se osredotočila na velike steklene površine, ki omogočajo veliko naravne svetlobe in odprt pogled v naravo. Velike steklene površine in prostorna terasa nama bodo omogočili, da bova notranjost čim bolj povezala z naravo.

"Najina hiša ne bo le estetsko dovršena, ampak tudi zgrajena z napredno tehnologijo PassiveTech+, ki zagotavlja izjemno energijsko učinkovitost in udobno bivanje v vseh letnih časih." Foto: Žiher hiše

Zaradi svoje športne kariere ste pogosto odsotni. Tudi zaradi tega imate pri gradnji hiše ekipo in nadzornika, ki skrbijo, da delo poteka nemoteno, tudi ko ste odsotni.

Da, ekipa je res odlična in zaenkrat vse poteka po načrtih. Zelo sem hvaležen, da imam zanesljivo ekipo, ki poskrbi, da delo poteka gladko in brez zapletov, tudi ko sem zaradi športnih obveznosti odsoten.

Kljub mojemu natrpanemu urniku sem vesel, da sem lahko nekaj ur preživel na gradbišču in pomagal ekipi. To je poseben občutek – biti prisoten pri gradnji lastnega doma. Seveda si želim biti bolj vključen, vendar zaradi športnih obveznosti to ni vedno mogoče. Zato sem še posebej hvaležen zanesljivi ekipi, ki skrbi, da vse poteka brez zapletov.

Kakšne načrte imate za naprej? Česa se najbolj veselite v prihodnjih fazah projekta?

Načrti za naprej so, da se dobro pripravim na naslednjo sezono in dam vse od sebe na tekmovanjih. Pri gradnji hiše pa se najbolj veselim trenutka, ko bo dokončana streha in bo urejena zunanja fasada. Takrat bova z ženo že lahko dobila jasnejšo sliko, kako bo hiša izgledala.

Kdo je imel glavno vlogo pri načrtovanju in nato pri opremljanju doma – vi ali vaša žena Anamaria? Kako sta usklajevala svoje želje in vizijo doma?

Pri načrtovanju ni bilo težko, saj imava z ženo, kot omenjeno, zelo podoben okus. Ko greva na oglede, iščeva modele in barve, ki sva si jih zamislila, in vse poteka zelo hitro.

"Pri načrtovanju ni bilo težko, saj imava z ženo, kot omenjeno, zelo podoben okus." Foto: Žiher hiše

Sta že izbrala opremo in pohištvo ali še zbirata ideje?

Za zdaj še nisva izbrala notranje opreme, a verjamem, da bo kmalu prišel čas, da se odločiva.

Ste že kdaj z mislimi na svoji novi terasi?

O najini novi terasi sva že večkrat razmišljala in se veseliva trenutka, ko bova tam skupaj uživala. Oba komaj čakava, da si skupaj ogledava hišo in dokončno uskladiva vse podrobnosti.

Kdaj se nameravate vseliti v svoj novi dom? Imate že določen rok za vselitev ali si puščate prostor za morebitne prilagoditve? Kakšna je vaša kratkoročna časovnica in navsezadnje načrti?

Z Anamario komaj čakava, da se preseliva v najin novi dom. Načrti za prihodnost so jasni – osredotočil se bom na šport in se dobro pripravil na naslednjo sezono, medtem ko gradnja hiše teče gladko in brez zapletov. To mi omogoča, da se v celoti posvetim svoji karieri in prihodnjim izzivom.

Nameravava se vseliti čim prej, ko bo hiša dokončana, vendar če ne bo šlo vse po načrtih, se nama ne mudi. Pomembno nama je, da bo vse narejeno tako, kot si želiva, zato sva pripravljena tudi počakati, če bo to potrebno.

