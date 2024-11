Jesen je čas, ko si zaželimo varnega in toplega zavetja doma, ki nam ga nudi sodoben način trajnostno usmerjene montažne gradnje. Če razmišljate o nakupu montažne hiše, je morda pravi trenutek, da spoznate pristop, kjer se tehnologija, tradicija in trajnost združujejo v domu, narejenem za prihodnost. Med vodilne v tej panogi sodi slovensko družinsko podjetje Žiher d.o.o., Žiher hiše , ki na svoje delo gleda kot na ustvarjanje zatočišča za generacije. Odlikuje ga jasna vizija o tem, kako lahko vsak dom postane samozadosten in energijsko varčen, obenem pa ponuja vse udobje sodobnega bivanja. To podjetje se osredotoča predvsem na obojestransko zadovoljstvo – da skupaj z vami ustvari dom, ki bo trajen, prijeten za bivanje in varen .

Zakaj montažne hiše prinašajo toplino in varčnost?

Priznati si moramo, da so montažne hiše v zadnjih letih doživele pravi razcvet. Njihove prednosti so številne, predvsem pa omogočajo natančno načrtovanje, hitrejšo in čistejšo gradnjo ter izjemno energijsko učinkovitost. V današnjem času varnost in trajnost nista le izbira, temveč nujnost, in montažne hiše odgovarjajo na obe potrebi. Z uporabo visoko izolativnih materialov, ki učinkovito zmanjšujejo toplotne izgube, ter s premišljenim načrtovanjem in kakovostno izvedbo – kot jo zagotavljajo podjetja, kot je Žiher – postanejo montažne hiše sanjski domovi, prilagojeni sodobnim potrebam in željam tudi najzahtevnejših strank.

Poleg tega montažna gradnja izstopa kot trajnostna rešitev. Elementi hiš so izdelani v tovarnah, kjer se optimizira poraba materialov in zmanjšujejo odpadki, kar pomembno prispeva k manjšemu vplivu na okolje. Posebno mesto pri gradnji teh hiš ima tudi slovenski les – lokalni, naravni material, ki zagotavlja domačnost in toplino, obenem pa podpira našo domačo industrijo. To pomeni, da montažne hiše niso le prijetne za bivanje, temveč tudi odgovorna izbira za vse, ki jim je mar za prihodnost naslednjih generacij.

Družinsko podjetje, kjer je tlorisna zasnova del ponudbe, ne dodatna storitev

Ena izmed glavnih posebnosti podjetja Žiher je, da je resnično usmerjeno k strankam. Namesto dodatnih stroškov za načrte ali tloris vam ponudijo idejno zasnovo že v okviru osnovne ponudbe, ki jo lahko z notranjo razporeditvijo sten popolnoma prilagodite svojim potrebam in željam brez dodatnega doplačila. To pomeni, da ste že od začetka vpeti v proces oblikovanja svojega doma, s čimer pridobite jasno finančno sliko in se izognete nepričakovanim dodatnim stroškom ali finančnim bremenom na poti. Ekipa podjetja Žiher , tako projektanti kot arhitekti, že od samega začetka tesno sodelujejo z investitorji, jim prisluhnejo, skušajo sproti razrešiti vse morebitne dileme ter uspešno sodelujejo z zunanjimi arhitekti, ki za investitorja skrbijo za notranjo opremo hiše in/ali okolice.

Vsaka hiša je individualni projekt, zasnovan izjemno premišljeno, tako da ustreza vašemu načinu življenja ter zagotavlja visoko energetsko učinkovitost – in vse to z minimalnimi obratovalnimi stroški.

Ne zamudite – dnevi odprtih vrat za vse, ki želite začutiti pristen stik z domom Če vas zanima, kako je lahko videti vaš sanjski dom, pridite na dneve odprtih vrat, ki jih organizirajo 30. novembra 2024 na kar treh lokacijah po Sloveniji. Tako boste lahko v živo izkusili kakovost in toplino, ki ju ponujajo montažne hiše Žiher – in morda boste ravno na takšnem obisku našli navdih za svoj novi dom.

Domačnost, ki jo prinaša slovenski les, in vpogled v izdelavo

Slovenski les ima poseben čar – je slovenski ponos, tradicija, zgodovina. Les je živ material, ki ga ni težko razumeti – s svojo naravnostjo montažnim hišam prinaša občutek domačnosti in topline, ki v hladnejših mesecih še posebej pride do izraza. Poleg estetske privlačnosti so lesene montažne hiše tudi trdne in varne, saj les zagotavlja odlično prožnost in odpornost na potresne sile ter omogoča hitro sanacijo v primeru poplav. Prav ta naravna stabilnost lesa ustvarja zanesljivo zaščito, zaradi katere so lesene hiše dolgotrajne, varne in prilagodljive na vse vremenske izzive. Podjetje Žiher hiše vam omogoča, da si lahko ogledate različne faze nastajanja hiše – tako proizvodni proces v proizvodnem obratu kot hiše v surovem stanju na različnih lokacijah po Sloveniji. Ta vpogled vam zagotavlja popolno zaupanje v kakovost in procese gradnje, saj boste imeli priložnost v živo videti, kako se oblikuje vaš bodoči dom.

Energijska varčnost in moderna tehnologija za sodobne domove

V montažnih Žiher hišah je zasnovana energetska učinkovitost od samega začetka. Hiše vključujejo predpripravo za fotovoltaične sisteme, ogrevanje in prezračevanje z vrhunskimi komponentami podjetja Viessmann, kot so toplotne črpalke in rekuperacijski moduli, ter zagotavljajo vrhunsko izolacijo sten že v standardnem modelu svoje ponudbe. Vse to skupaj zagotavlja, da vaš dom ne bo le prijeten in topel, temveč tudi energijsko varčen in pripravljen na prihodnost.

Priložnost, ki je ne smete zamuditi Jesen oziroma zima prinašata še dodatne ugodnosti za tiste, ki se odločate za montažni dom podjetja Žiher Group d.o.o. Trenutna akcija zajema naslednje ugodnosti: petodstotni popust na prvo in hkrati najobsežnejšo gradbeno fazo,

brezplačno predpripravo za fotovoltaiko ali sončno elektrarno,

gratis senčila ter

bon za kuhinjo podjetja Prevc, da bo vaš dom popoln že ob vselitvi. Sedaj je pravi čas za spremembe in priložnosti, da začutite pravo toplino doma, izkusite življenje stanujočih in njihovo izkušnjo – doživite na lastni koži zavetje, ki ga nudita montažna gradnja in slovenski les. Dovolite, da vam predstavijo prednosti montažnih Žiher hiš , ki združujejo slovensko tradicijo, napredek in inovativne rešitve.

