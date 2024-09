Unikatna samooskrbna individualna hiša z bazenom

Predstavljamo vam unikatno montažno hišo, ki je v osnovi plod idej njenih lastnikov, a se je s pomočjo strokovne ekipe arhitektov in projektantov podjetja Žiher hiše razvila v dovršeno končno podobo. Sodelovanje s podjetjem Žiher hiše je omogočilo, da so vse želje in vizije lastnikov postale resničnost. Hiša, izdelana iz slovenskega lesa, združuje moderni arhitekturni slog z dvokapnico in ravno streho, kar ustvarja popolno ravnovesje med estetiko ter funkcionalnostjo.

Prostorno pritličje za starše

Pritličje je namenjeno staršem, ki si želijo udobja in zasebnosti. Na voljo sta kar dve spalnici, ki si delita kopalnico z dvojnim vhodom. Pomembna prednost je neposreden izhod na teraso tako iz ene spalnice kot tudi iz bivalnega dela, kar omogoča prijeten prehod med notranjim in zunanjim prostorom. Pokrita terasa, prav tako v izvedbi podjetja Žiher hiše, nudi zaščito pred vremenskimi vplivi, kar zagotavlja brezskrbno bivanje na prostem v vseh letnih časih.

Foto: Žiher hiše

Bazen: trend poletne osvežitve v sodobni arhitekturi

Bazen je v sodobnih domovih vse bolj priljubljen element, ki poskrbi za prijetno osvežitev. Vendar je ključno, da bazen načrtujete že v začetni fazi prostorske umestitve hiše na parcelo, saj zahteva ustrezen prostor in dostopnost. V tej hiši je bazen premišljeno umeščen, dostopen neposredno iz spalnice in dnevnega prostora, kar povečuje njegovo praktičnost ter udobje. Sončne celice, vključene v zasnovo, zagotavljajo samooskrbo celotne hiše in poenostavljajo vzdrževanje ter ogrevanje bazena.

Nadstropje za najstnika: zasebnost in ustvarjalnost

Zgornje nadstropje je namenjeno mladostniku, ki v svojem prostoru uživa v popolni zasebnosti. Svetla, prostorna soba vključuje lastno kopalnico in kotiček za hobije ali študij, medtem ko studio s hodnikom nudi osupljiv razgled in dodaten bivalni prostor za sprostitev.

Žiher hiše ponujajo celovite rešitve za svoje stranke, pri čemer vsak dom tako kot ta odraža individualne želje in potrebe lastnikov. S strokovnim vodenjem od ideje do izvedbe ustvarijo sanjski dom, ki je hkrati funkcionalen, estetsko dovršen in trajnosten – zasnovan tako, da bo služil mnogim generacijam.

Prefinjene podrobnosti in trajnostna gradnja

V hiši je uporabljen parket v barvi "CAFE PUR", proizvajalca Tilo, ki se harmonično preliva med prostori in ustvarja eleganten prehod med posameznimi nadstropji. Hiša je zgrajena iz kakovostnih, trajnostnih materialov, kar ji daje dodano vrednost ter prispeva k dolgotrajni funkcionalnosti in estetiki. Arhitekturna zasnova je popolnoma prilagojena potrebam družine, kjer je vsaka podrobnost skrbno premišljena.

Foto: Žiher hiše

"V soboto, 7. septembra 2024, smo odprli vrata svoje unikatne hiše. Dogodek je pritegnil številne obiskovalce, ki so imeli priložnost v živo spoznati sodobno montažno hišo, ki se vse bolj uveljavlja zaradi svoje kakovosti, trajnostne gradnje in hitre izvedbe. Montažna gradnja omogoča hitro vselitev, saj lahko po zaključku gradnje, ki traja približno 150 dni, takoj začnete uživati v svojem novem domu. Odziv na dan odprtih vrat je bil fantastičen, kar nas še posebej veseli, saj se montažna gradnja vse bolj postavlja ob bok klasični gradnji," povedo predstavniki podjetja Žiher hiše.

Prostorski izkoristek montažnih hiš

Montažne hiše Žiher ponujajo večji prostorski izkoristek v primerjavi s klasičnimi, tudi do 10 odstotkov, ter zagotavljajo visoko raven požarne, potresne in poplavne varnosti. Hitra sanacija, trajnostna gradnja, kakovostno bivalno okolje in samooskrbnost so le nekatere od številnih njihovih prednosti.

Foto: Žiher hiše