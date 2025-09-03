Žiher odpira novo poglavje: Domove gradimo, doživetja ustvarjamo

Podjetje Žiher d.o.o. je z uradnim polaganjem temeljnega kamna začelo gradnjo novega turističnega objekta – Poslovnega kompleksa Žiher , ki bo zrasel nad prepoznavno gostilno na domačem naslovu v Moškanjcih. Gre za enega večjih razvojnih korakov podjetja, ki svojo prihodnost gradi na povezovanju tradicije gradbeništva z inovativnim razvojem turizma.

Podjetje Žiher d.o.o. je prepoznano po blagovni znamki Žiher hiše, pod katero proizvaja montažne hiše za slovenski in tuje trge, ter po blagovni znamki SmartHouse Slovenija, ki je namenjena modularni gradnji. V lokalnem okolju pa je podjetje že desetletja sinonim za zanesljivost, tradicijo in razvoj.

Novo investicijo, ocenjeno na več kot tri milijone evrov, je delno sofinanciralo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter pomeni pomemben prispevek k razvoju trajnostne turistične infrastrukture v Občini Gorišnica in regiji Podravje.

Foto: Žiher d.o.o.

Poslovni kompleks s štirimi zvezdicami bo ponujal 19 enot, od tega 14 sob, tri več funkcijske enote, ki jih lahko uporabljamo ali kot družinske sobe ali kot pisarne ter dva prostorna apartmaja. Namenjen bo aktivnim gostom, zlasti kolesarjem, saj bo zanje zagotovljena varovana shramba za kolesa, polnilnice za e-kolesa, prostor za vzdrževanje in prehrana, prilagojena športnikom. V sklopu renovacij bo v celoti obnovljen gostinski lokal Pri Žihri in bencinski servis PETROL Žiher.

Arhitekturno zasnovo je pripravila mag. inž. arh. Tina Preac, ki je objekt oblikovala v skladu z načeli trajnosti in z uporabo slovenskega lesa. Poslovni kompleks bo umeščen v že pozidano območje in bo zgrajen kot energetsko učinkovit objekt, ki sledi smernicam zelene politike slovenskega turizma.

Projekt prinaša koristi tako za podjetje kot za širšo skupnost. Za podjetje Žiher pomeni diverzifikacijo poslovanja in dokaz, da montažna gradnja ponuja rešitve tudi za večje turistične objekte. Za občino in lokalne ponudnike pa odpira nove razvojne priložnosti – od ustvarjanja delovnih mest do tesnejšega sodelovanja z vinarji, kmetijami in kulturnimi društvi.

"Temelj prihodnosti: inovacije, šport in povezovanje skupnosti." Direktor: Marko Žiher

Foto: Žiher d.o.o.

Naša zaveza: GRADIMO ZELENO PRIHODNOST

Marko Žiher, direktor podjetja Žiher d.o.o.: "Današnji dan je za podjetje in našo družino zelo poseben. Z gradnjo Poslovnega kompleksa Žiher dokazujemo, da lahko svoje znanje montažne gradnje prenesemo tudi v turizem. Verjamem, da bo ta projekt obogatil naše podjetje, Občino Gorišnica in celotno regijo."

Tina Preac, prokuristka in glavna arhitektka: "Arhitekturno zasnovo Poslovnega kompleksa Žiher smo ustvarili z mislijo na trajnost, uporabo slovenskega lesa in energetsko učinkovitost. Ponosna sem, da bomo zgradili objekt, ki bo kolesarskim turistom nudil posebno izkušnjo, hkrati pa bo ostal prijazen do okolja in lokalnega prostora."

Foto: Žiher d.o.o.

Alojz Žiher, ustanovitelj podjetja: "Ko sem pred več kot 40 leti začel graditi temelje našega podjetja, si nisem predstavljal, da bo nekoč zrastel tudi Poslovni kompleks Žiher. Vesel sem, da danes nadaljujemo zgodbo Žiher in jo širimo na področje, ki bo prineslo nova doživetja za ljudi, mladino ter prispevalo k širšemu razvoju lokalne skupnosti in našega kraja."

Naročnik oglasnega sporočila je ŽIHER D.O.O.