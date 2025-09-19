Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kako prihraniti pri vsakodnevnih nakupih? Bodite pozorni na te oznake in znamke.

Vam misel na nakupovanje in podražitve povzroča skrbi? Se trudite prihraniti nekaj denarja, pa vam to nikakor ne uspeva? Če boste v trgovini izbirali izdelke s temi oznakami, boste zanesljivo kupovali ceneje in s tem tudi prihranili.

Trajno znižano

V Sparu najdete več kot 2.800 izdelkov z oznako Trajno znižano. To so izdelki priznanih znamk, ki jim v Sparu zagotavljajo nespremenjeno trajno znižano ceno šest mesecev. 

Trajno znizano | Foto: Spar Foto: Spar

S-BUDGET

V Sparu poiščite izdelke iz linije S-BUDGET, ki so cenovno najugodnejši pri njih, obenem pa tudi preverjeno kakovostni. Izbirate lahko med več kot 600 izdelki za vsakodnevne potrebe po diskontnih cenah.*

Ali veste, da so v Sparu v prvih sedmih mesecih letošnjega leta na izdelkih S-BUDGET zagotovili 0-odstotno inflacijo?**

S-budget-logo | Foto: Spar Foto: Spar

Redna cena – nikjer ceneje

Na Sparovih policah je več kot 500 izdelkov priznanih znamk z oznako Redna cena - nikjer ceneje, ki jih po redni ceni nikjer v Sloveniji ne dobite ceneje kot v Sparu.  

Redna cena nikjer ceneje | Foto: Spar Foto: Spar

Mega cena

Oznako MEGA CENA najdete na izbranih izdelkih, ki jim v Sparu zagotavljajo najnižjo akcijsko ceno.***

mega cena | Foto: Spar Foto: Spar

EKSTRA SREDA

Promocija EKSTRA SREDA v Sparu velja za izbor akcijskih izdelkov po še posebej močno znižanih cenah, ki veljajo samo v sredo.

Ekstra sreda | Foto: Spar Foto: Spar

IZ NAŠEGA LETAKA

Ta oznaka označuje izdelke v Sparu, ki se oglašujejo v aktualnem letaku.

Iz letaka | Foto: Spar Foto: Spar

SPAR XXL

S to oznako so označeni izdelki, pri katerih kupec dobi več za isto ceno kot pri nakupu osnovnega izdelka, ki je ali je bil v ponudbi v trgovinah Spar neposredno pred uvedbo izdelka SPAR XXL. To pomeni ali večjo količino ali več kosov.

Spar XXL | Foto: Spar Foto: Spar

AKCIJA - popust s SPAR plus kartico

Ob nakupu izdelka s to oznako prejme imetnik SPAR plus kartice v času ponudbe takojšnji popust.

Akcija s kartico | Foto: Spar Foto: Spar

V Sparu prišparate vsak dan

V Sparu je vsak dan v akciji več kot 3.800 izdelkov, kar je več od celotne ponudbe diskontne trgovine. Tam najdete več kot 1.000 izdelkov po znižanih cenah, več kot 2.800 izdelkov pa nosi oznako Trajno znižano.

V Sparu prišparate tudi tako, da izkoristite tedenske in preostale ugodnosti, ki vam omogočajo cenovno dostopen in kakovosten nakup vsak dan. Med drugimi lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 odstotkov popusta na en izdelek po lastni izbiri**** ter ob petkih in sobotah kupon za 10 odstotkov popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 evrov.**** Preostale ugodnosti preverite v Sparovih aktualnih letakih.  

V Sparu prisparas | Foto: Spar Foto: Spar

*Diskontne cene v promocijah družbe SPAR Slovenija, d.o.o., predstavljajo primerjavo cen izdelkov S-BUDGET s primerljivimi izdelki v diskontnih trgovinah (Hofer in Lidl). Zagotavljamo, da izvajamo redne mesečne popise, na podlagi katerih vsak prvi teden v mesecu po potrebi prilagajamo cene izdelkov S-BUDGET, ki s tem ohranjajo diskontne cene.

**Za celotno lastno blagovno znamko S-BUDGET je bila izračunana povprečna realizirana cena (= promet bruto/količina EVE vse enote) za obdobje od 1. 1. do 31. 7. 2025 in primerjana z istim obdobjem v letu 2024. Na podlagi tega je bil izračunan indeks inflacije te blagovne znamke.

***Ceno v Sparu preverjajo po programu Action fokus, 14 dni pred začetkom veljavnosti letaka, ko gre ta v tisk.

****Cena velja s SPAR plus kartico.     

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.

