Morje požira obalo. Izgine lahko tudi čudovita plaža pri sosedih #foto

Strokovnjaki napovedujejo, da bi se zaradi visokih emisij toplogrednih plinov gladina morja do leta 2100 lahko dvignila za 0,6 do enega metra, piše Euronews. Po še bolj črnem scenariju, s hitrim taljenjem polarnih ledenih pokrovov, bi se morje lahko do 2150 dvignilo celo za pet metrov. Spremembe gladine prinašajo negativne posledice za evropsko obalo, hkrati pa tudi za številne znane evropske plaže, ki bi lahko izginile. Ena od njih je tudi v sosednji Hrvaški.

Evropske obale se zaradi pospešenega dviga gladine morja soočajo z dramatičnimi spremembami, opozarja Evropska agencija za okolje (EEA) v svojem najnovejšem poročilu.

Če se emisije toplogrednih plinov ne bodo korenito zmanjšale, bi lahko nekatere najbolj znane plaže na celini do konca stoletja celo izginile, evropska obalna pokrajina pa bi se nepovratno spremenila.

Po podatkih EEA se je med letoma 2006 in 2018 gladina morja dvigovala za 3,7 milimetra na leto, kar je več kot dvakrat hitreje kot v 20. stoletju.

Raziskava nizozemskega podjetja Reinders Corporation izpostavlja deset najbolj ogroženih plaž v Evropi, vključno z nekaterimi najbolj znanimi destinacijami:

Sveti Stefan, Črna gora

Ikonično otoško letovišče na jadranski obali bi lahko izgubilo več kot 213 metrov obale, kar bi resno ogrozilo znameniti morski nasip.

Foto: Reuters

Ta "tropska" plaža tvega izgubo do 107 metrov obale, kar bi ogrozilo njeno neokrnjeno lepoto in privlačnost za družine.

Foto: Shutterstock

Praia de Benagil, Portugalska

Plaža, znana po svojih jamah, se spopada z erozijo, ki zajema skoraj 70 metrov obale, kar še poslabšuje prekomerni turizem.

Foto: Guliverimage

Oddaljeni otok bi lahko izgubil 58 metrov obale, kar bi ogrozilo njegovo naravno lepoto in številne pohodniške poti.

Foto: Shutterstock

Znana plaža na otoku Achill na Irskem, znana iz filma Banshees z Inisherina, tvega izgubo 40 metrov obale.

Foto: Shutterstock

Ta dramatična črna peščena plaža, znana po nevarnih valovih, bi lahko izgubila več kot 35 metrov.

Foto: Shutterstock

Plage des Marinières, Francija

Plaža na Azurni obali se sooča s 35 metri erozije in povečanim tveganjem za cunamije.

Foto: Shutterstock

Dubrovniška plaža, ki se uvršča na 39. mesto najboljših na svetu, tvega izgubo 31 metrov, kar bi lahko izbrisalo njeno ozko peščeno obalo.

Foto: Shutterstock

Zaliv Kynance, Cornwall, Združeno kraljestvo

Ta slikoviti zaliv se sooča s 30 metri erozije.

Foto: Shutterstock

Območje, ki je znano kot "Zaliv milijarderjev", tvega izgubo več kot 28 metrov obale.

Foto: Shutterstock

Povsem brez dviga gladine ne gre, ampak ...

Giorgio Budillon, profesor oceanografije na Univerzi Parthenope v Neaplju, opozarja, da popolna zaustavitev dviga morske gladine ni mogoča zaradi podnebne vztrajnosti in taljenja ledenih pokrovov. "Moramo biti realni. Zmanjšanje emisij, postopno opuščanje fosilnih goriv in ohranjanje deževnih gozdov so ključni, vendar morda ne bodo dovolj," pravi Budillon. Kot rešitve predlaga "mehke" ukrepe, kot so obnova plaž z več peska, zaščita morskih trav in obnova mokrišč kot naravnih blažilnikov. Trde obrambe, kot so morski zidovi, pogosto le prenesejo erozijo na druga območja. V nekaterih primerih bo preselitev ljudi in infrastrukture z najbolj ranljivih območij neizogibna.

Budillon poudarja pomen spremembe urbanističnega načrtovanja, vključno s prepovedjo gradnje na ogroženih območjih, vzpostavitvijo obalnih zaščitnih con in sistemov zgodnjega opozarjanja. Čeprav EU zagotavlja sredstva za zaščito obal, pogosto primanjkuje uspešnega usklajevanja med državami članicami. "Preiti je treba od reaktivnega k proaktivnemu pristopu. Prilagajanje danes stane manj kot obnova jutri," zaključuje Budillon.