Zelo redek prizor: mimo Ljubljane je švignila ameriška prestižna limuzina #video

Lucid air danes velja za eno najbolj luksuznih in tehnološko naprednih limuzin v cenovnem razredu nad 200 tisoč evri. Lucid svoj avtomobil že tretje leto prodaja tudi v Evropi, kjer pa so na cestah še zelo redki. Med vožnjo mimo Ljubljane smo ujeli aira z nemško registrsko oznako.

Med ustanovitelji Lucid Aira tudi nekdanji prvi inženir tesle model S

Leta 2007 je Bernads Tse, podpredsednik Tesla Motors, skupaj s Sheaupyngom Linom ustanovil podjetje Atieva za proizvodnjo baterij za vozila. Leta 2011 so že izdelovali baterije za avtobuse na Kitajskem.

Tri leta pozneje je četrtinski lastnik Atieve postalo kitajsko državno avtomobilsko podjetje BAIC. Že leta 2013 se je Atievi pridružil Peter Rawlinson, inženirski vodja razvoja tesle model S. Oktobra 2016 so Atievo preimenovali v Lucid Motors in uradno napovedali namero po proizvodnji električnih avtomobilov višjega razreda.

Za lucid aira je treba odšteti krepko nad 200 tisočaki

Američani so že leta 2022 vstopili na evropski trg. Najprej so avtomobil začeli prodajati na Norveškem, Nizozemskem, v Švici in Nemčiji. Tam so prvi razstavno-prodajni salon odprli v Münchnu.

Osnovni air v različici pure ima en motor in moč 325 kilovatov, kapaciteta baterije je 84 kilovatnih ur (kWh). Pri različici z dvojnim elektromotorjem znaša sistemska moč tudi do 908 kilovatov (1.234 "konjev"). Avtomobil ima v različici saphire 900-voltno zasnovo in baterijo kapacitete 118 kWh.

Cena za limuzino air presega 200 tisoč evrov in velja za enega najdražjih tovrstnih električnih avtomobilov.

Lucid je letos v prvem četrtletju izdelal 2.212 novih avtomobilov, dobavil pa jih je 3.109. To je nov četrtletni rekord dobav za Lucid, v zadnjem četrtletju lanskega leta so dobavili deset avtomobilov manj. Njihova proizvodnja je do zdaj v dveh letnih četrtletjih presegala mejo tri tisoč avtomobilov. Konec leta 2022 so izdelali 3.493, konec lanskega leta pa 3.386 novih avtomobilov.

Letos ciljajo na proizvodnjo okrog 20 tisoč vozil

Leta 2019 so začeli graditi tovarno v Arizoni, v tej tovarni pa so model lucid air začeli izdelovati septembra 2021. Leta 2022 so izdelali 7.180, leta 2023 pa 8.428 avtomobilov. Lani so skupno dobavili 10.241 avtomobilov, kar je bilo 73 odstotkov več kot predlani.

Načrt za letos je predvideval okrog 20 tisoč dobav novih avtomobilov.

Poleg limuzine air so Američani že začeli tudi proizvodnjo drugega modela, to je prav tako električni športni terenec gravity. Ta je dolg dobrih pet metrov in ima tri vrste sedežev.