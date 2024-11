Foto: Jaguar Jaguar je avtomobilska znamka z 89-letno tradicijo, ki pa se sredi tega desetletja pripravlja na eno svojih ključnih prelomnic. Pri Jaguarju so se pogumno odločili, da z letom 2026 ponudijo le še polno električne avtomobile. Obstoječe modele so ta čas prenehali izdelovati in znamko zavestno za eno leto umaknili s trga novih avtomobilov.

Kmalu prvi oblikovalski koncept

Leta 2026 bodo predstavili svoj novi avtomobil, ki ga bo kmalu vsaj oblikovalsko napovedal koncept design vision. Nedavno so objavili dve fotografiji zamaskiranega prototipa med testiranjem. Zdaj so uradno pokazali še novo podobo tako svojega napisa in logotipa.

Pri novih vozilih se želijo postaviti precej višje na trgu premijskih vozil. Začetna cena novih jaguarjev bo krepko presegala 100 tisoč evrov. Novi tekmeci zanje ne bosta več BMW in Audi, temveč Bentley in Maserati.

Pri Jaguarju so svoj edini električni avtomobil izdelali pred šestimi leti. To je bil športni terenec i-pace.

Foto - nova Jaguarjeva zunanja podoba

Foto: Jaguar

Foto: Jaguar

Foto: Jaguar