Freelander – vrača se nekoč znano avtomobilsko ime

Ime freelander smo pod znamko Land Rover poznali med letoma 1997 in 2015. Družinsko usmerjeni športni terenec se je takrat poslovil od proizvodnih linij in zamenjal ga je land rover discovery sport. Zdaj se bo ime Freelander vrnilo med nove avtomobile, a povsem drugače kot pred slabimi 20 leti.

Freelanderji bodo električni avtomobili s kitajskim poreklom

Freelander bo postala družina električnih avtomobilov, ki jih bo družba Jaguar Land Rover (JLR) razvila skupaj s kitajskim partnerjem Chery Auto. Izdelali jih bodo na Cheryjevi platformi E0X. Čeprav bodo sprva namenjeni le kitajskemu trgu, jih bodo sčasoma prodajali tudi globalno. Glede na ambicije Cheryja v Evropi, kjer so že napovedali svojo tovarno v Španiji, bodo novi freelanderji spet vozili po evropskih cestah.

JLR in Chery sodelujeta že 12 let, a do zdaj je šla razvojna pomoč v smeri od JLR proti Cheryju. Pri električnih avtomobilih pa imajo Kitajci zdaj boljši lasten "know-how", JLR pa z izjemo jaguarja i-pace nima električnega avtomobila.

Še letos bodo razkrili električnega range roverja in zanj imajo za zdaj na čakalni listi že več kot 38 tisoč imen.