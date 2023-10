Kitajski velikan proti Evropi: tri znamke, vsaka s tremi SUV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chery je po prodaji osmi največji kitajski proizvajalec avtomobilov, ki se je prav tako postavil na vhodna vrata proti evropskemu avtomobilskemu trgu. V naslednjih dveh letih bodo s tremi svojimi znamkami vstopili na največje trge, med njimi tudi na pet največjih v Evropi: Nemčijo, Španijo, Francijo, Italijo in Veliko Britanijo.

Dve znamki z mešanimi pogoni, ena pa bo izključno električna

Do konca leta 2025 bodo za vsako izmed treh znamk predstavili po tri športne terence. Te bodo poganjali različni motorji, od bencinskih do priključnih hibridov in elektromotorjev. Pristop je pragmatičen, saj povpraševanje po električnih pogonih ni povsod enako. Tak pristop ježe uspešno vpeljal kitajski MG Motors.

Prvi dve znamki bosta Omoda in Jaecoo, je za Reuters potrdil direktor Cheryjevih poslov v Evropi Jochen Tueting. Tretja znamka Exlantix bo povsem električna.

Chery bo že letos v Španiji začel prodajati križanca omada 5 in sicer z bencinskim motorjem. Prihodnjo pomlad bodo ta avtomobil pripeljali tudi v Nemčijo, kjer bo na voljo še z električnim pogonom. Cena za omado 5 bo okrog 30 tisoč evrov, je razkril Tueting.

Chery bi lahko v Evropi gradil ali kupil tovarno

Glede na napovedano preiskavo Evropske komisije proti domnevni nelojalni konkurenci kitajskih znamk na evropskem trgu, kjer naj bi imele boljši položaj zaradi domačih subvencij, se pri Cheryju za zdaj ne obremenjujejo preveč. Če bo prodaja stekla, bodo že prihodnje leto razpravljali o gradnji tovarne v Evropi. Med možnostmi je tudi prevzem katere izmed obstoječih avtomobilskih tovarn.

Chery ima trenutno deset tovarn za proizvodnjo in sestavljanje zunaj Kitajske. Lani so izvozili 450 tisoč avtomobilov, kar želijo letos podvojiti. S tem bi se vsa prodaja dvignila blizu dveh milijonov avtomobilov.

