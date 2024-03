Italija odkrito snubi Kitajce: dogovor o investiciji je vse bližje

Chery je največji kitajski izvoznik avtomobilov. Foto: Chery Lani je proizvodnja novih avtomobilov v Italiji padla pod 800 tisoč vozil. Italijanska vlada želi letno proizvodnjo avtomobilo dvigniti na raven okrog 1,3 milijona in zato želi v državo poleg obstoječega koncerna Stellantis privabiti nove vlagatelje.

Italija želi že s Stellantisom doseči dogovor, da bi na letni ravni v svojih italijanskih tovarnah izdelali vsaj milijon novih avtomobilov. To so zadnjič dosegli leta 2017. Po besedah industrijskega ministra Adolfa Ursa želi italijanska vlada privabiti še drugega proizvajalca, ki bi letno dodal še okrog 300 tisoč novih avtomobilov, je poročal Reuters.

Jaecoo 7 je športni terenec, ki ga bo Chery kmalu pripeljal v Evropo. Foto: Chery

Italijanska vlada je že gostila več kitajskih proizvajalcev

Urso je povedal, da so stopili v kontakt s Teslo, prav tako z več kitajskimi proizvajalci. Njihovi predstavniki so obiskali Italijo in preverili potencialne možnosti za investicijo. Med kandidati za tovarno v Italiji je po neuradnih podatkih Reutersa tudi družba Great Wall, enako tudi Chery. Dogovor z njimi naj bi bil najbolj verjeten.

Vodstvo Cheryja verjame, da bo doseglo dovolj veliko raven prodaje, da bi lahko upravičili tovarno v Evropi. Ogledali so si več lokacij, ki niso le v Italiji. Pri naših zahodnih sosedih bi lahko postavili novo tovarno, ali pa le preuredili katero od obstoječih.

Chery Automobile je avtomobilski proizvajalec v državni lasti, ki so ga ustanovili leta 1997. Lani so skupno prodali 1,8 milijona novih avtomobilov, s čimer so tretji največji kitajski proizvajalec avtomobilov. Chery je obenem največji kitajski izvoznik avtomobilov in to že zadnjih 21 let - lani so izvozili 937 tisoč avtomobilov.

Kitajske korenine ima tudi italijanska avtomobilska znamka DR Automobile. Foto: Gregor Pavšič

Chery bo v Evropo pripeljal svoji znamki Omoda in Jaecoo. Do konca prihodnjega leta bodo za obe znamki predstavili po tri športne terence, ki bodo imeli glede na potrebe trga raznolike pogone.

Italija sodi med države, ki imajo že danes v ponudbi več kitajskih znamk. Tako tam svoje avtomobile že prodaja BYD, enako tudi znamka Lynk&Co. Kitajske korenine ima tudi italijanska avtomobilska znamka DR.

Med kitajskimi proizvajalci je tovarno v Evropi kot prvi napovedal BYD, njihov največji proizvajalci. Do leta 2026 jo bodo postavili pri Szegedu na Madžarskem. Tam bodo imeli začetno proizvodnjo 150 tisoč avtomobilov.