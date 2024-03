Tovarna na Madžarskem priložnost tudi za Slovence? Take so obljube Kitajca.

BYD želi še pred izgradnjo tovarne na Madžarskem v Evropi doseči petodstotni delež trga električnih avtomobilov, že leta 2026 pa naj bi v naši soseščini izdelali vsaj 150 tisoč avtomobilov letno - to je desetkrat toliko, kolikor so jih v Evropi prodali lani. Pri evropski tovarni se nameravajo Kitajci močno zanesti tudi na evropske avtomobilske dobavitelje.

BYD je največji kitajski proizvajalec avtomobilov, ki je leta 2021 začel svoje avtomobile prvič prodajati tudi na Norveškem. Lani so v Evropi prodali 15.644 svojih električnih avtomobilov. Dosegli so dober odstotek trga električnih avtomobilov v Evropi. Še preden bodo na Madžarskem zgradili nasploh prvo kitajsko avtomobilsko tovarno v Evropi, želijo tržni delež pri električnih avtomobilih povečati na pet odstotkov. To je v pogovoru za Autonews Europe povedal Michael Shu, vodja evropskih poslov za BYD.

Lani je BYD v Evropi prodal nekaj več kot 15.600 avtomobilov, letos pa je iz Kitajske že v začetku leta pripeljal več ladij s svojimi avtomobili. Foto: Guliverimage

BYD bo v Evropi poleg električnih avtomobilov prodajal tudi priključne hibride. Pet odstotkov trga polno električnih vozil bi pomenilo okrog 70 tisoč električnih avtomobilov letno.

Schu je poudaril zahtevnost preboja tujih avtomobilskih znamk v Evropo. Veliko držav pomeni tudi več različnih zakonodaj in tržnih posebnosti, celoten trg je zelo kompleksen. Povpraševanje po električnih avtomobilih, enako tudi po priključnih hibridih, je med državami zelo različno. Evropejci imajo po besedah Schuja radi tradicijo in te kitajski proizvajalci nimajo.

BYD bo v Evropi ponujal tudi priključne hibride. Tak primer bo športni terenec seal U, ki je na voljo tako z električnim kot tudi priključno hibridnim pogonom. Foto: BYD

BYD bo prvo tovarno v Evropi postavil pri madžarskem Szegedu. Odprli jo bodo predvidoma leta 2026. Foto: BYD

"Postati želimo evropsko podjetje ..."

Shu bo neposredno nadziral tudi gradnjo in zagon tovarne BYD na Madžarskem. Ali se bo sprejem znamke BYD v očeh evropskega kupca spremenil, ko bodo zgradili tovarno pri Szegedu?

“Zagotovo. Ko bomo avtomobile izdelovali v Evropi, bomo bližje kupcem. Ponujali bomo hitrejšo dobavo in ljudje nam bodo lažje zaupali. Postati želimo evropsko podjetje in ne le kitajsko podjetje, ki posluje v Evropi. Pri izdelavi avtomobilov bomo iz Kitajske pripeljali le našo napredno tehnologijo, toda vse delo bomo opravili v madžarski tovarni, imeli bomo lokalno delovno silo in tudi lokalizirano dobavno verigo. Naslednji mesec bomo pripravili dogodek za privabljanje evropskih avtomobilskih dobaviteljev. V naš proces dela jih želimo vključiti že od samega začetka” je v pogovoru glede načrtov v tovarno v Evropi povedal Shu.

BYD bo postal prvi kitajski proizvajalec avtomobilov, ki bo postavil tovarno v Evropi. To jim bo pomagalo iz logističnih vidikov, izognili pa se bodo tudi morebitnim davčnim obremenitvam za uvožene avtomobile iz Kitajske. Svoje posle s Kitajci bodo tako lahko iskali tudi avtomobilski dobavitelji iz Slovenije.

Zgolj "ljudska" znamka BYD, ali tudi premijski znamki Denza in Yangwang?

Na Madžarskem bo začel BYD avtomobile predvidoma izdelovati leta 2026. Začetna proizvodnja bo 150 tisoč avtomobilov letno, kar je skoraj desetkrat toliko, kolikor so avtomobilov v Evropi prodali lani. Kapaciteto proizvodnje bodo lahko povečali do 300 tisoč vozil letno.

Za zdaj še ni jasno, ali bo BYD v Evropi ponudil tudi svoje višje pozicionirani znamke kot sta Denza in Yangwang. Z obema so se predstavili tudi na nedavni avtomobilski razstavi v Ženevi.