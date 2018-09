To je kitajski SUV, ki uradno prihaja v Evropo

Chery je model exeed TX predstavil lani na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Tamkajšnje vozilo je imelo priključno hibridni pogon in prav tak crossover oziroma športni terenec Kitajci razvijajo in nameravajo z njim vstopiti tudi na evropski avtomobilski trg. Sprva so to nameravali narediti že prihodnje leto, a so zdaj premiero vendarle premaknili v leto 2020.

Najprej ga bodo ponudili Nemcem

Nemčija bo predvidoma prva država, kjer bo začel Chery prodajati svoje avtomobile. V okolici Frankfurta bodo predvidoma odprli tudi svoj razvojni center.

Predstavljeni exeed TX je imel baterijo s kapaciteto 12 kilovatnih ur in je omogočal uradno do 70 kilometrov električnega dosega. Avtomobil bodo izdelali tudi v hibridni in električni različici, vse tri pa bodo ponudili tudi v Evropi.