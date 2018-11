Oblikovalec Mazde h Kitajcem, ki prihajajo v Evropo

Kevin Rice je eden najbolj znanih oblikovalcev v avtomobilski industriji. Delal je za Opel, Italdesign in BMW, kjer je takrat skrbel za zunanjost serij 1, 2, 3 in 4. Najbolj pa je zaslovel pri Mazdi, kjer je prevzel tudi vodenje celotnega evropskega oblikovalskega studia. Oblikoval je novo mazdo MX-5, CX-3 in tudi zelo vpadljiva koncepta RX vision in vision coupe.

Oblikoval bo vozila znamke Exeed, ki prihaja v Evropo

Rice je Mazdo uradno zapustil že avgusta in svoje usluge obljubil kitajskemu Chery Automobile. Delal bo namreč za njihovo novo znamko Exeed, ki je namenjena prav evropskemu trgu. Exeed je lani na avtomobilskem salonu v Frankfurtu pokazal koncept športnega terenca TX, ki bo tudi njihov prvi model za evropske trge. Chery namerava v Evropo v naslednjih letih poslati še več modelov.

Rice bo delal v Exeedovem razvojno-oblikovalskem studiu v Raunheimu, tik ob frankfurtskem letališču.