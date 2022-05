Novi luksuzni SUV: z nemškim motorjem V8 proti “Nemcem”

Foto: Jaguar Land Rover Novi range rover sport ne skriva podobnosti s peto generacijo klasičnega range roverja, ki so ga predstavili letos. Športna različica resda uporablja določene enake elemente (na primer potopne kljuke, štirikolesno krmiljenje, serijsko zračno podvozje …), vendarle pa je tudi dovolj drugačna in posebna. Oblikovalsko so ji prilagodili tako sprednji kot zadnji del, bistvo pa je seveda predvsem v zmogljivejših motorji.

Zaradi dobre prodaje in višje cene je range rover sport eden najpomembnejših modelov družbe Jaguar Land Rover. To je namreč letos drugi najbolje prodajani njihov model, od katerega je uspešnejši le model defender.

Širok razpon pogonov, na vrhu 4,4-litrski motor V8

Pri motorjih bodo na voljo blagi hibridi na osnovi trilitrskega šestvaljnika, še več pa nudita dva priključno-hibridna pogona in kot vrh ponudbe še turbobencinski motor V8. Tega so jim zagotovili pri BMW-ju. To je 4,4-litrski motor V8 z močjo 390 kilovatov (523 “konjev”), ki zagotavlja pospešek do 100 kilometrov na uro v 4,3 sekunde.

Obe priključnohibridni različici bosta uporabili baterijo s kapaciteto 38 kilovatnih ur, kar naj bi zagotavljalo realen doseg okrog 80 kilometrov.

Čez dve leti tudi električna različica

Range rover sport izhaja s platforme MLA-Flex, ki omogoča uporabo vseh omenjenih različnih pogonov. Vse različice imajo štirikolesni pogon, za prenos moči pa uporabljajo osemstopenjski samodejni menjalnik. Čez dve leti na tej osnovi prihaja tudi električna različica, za katero pa za zdaj uradnih tehničnih specifikacij še ni na voljo.

