Vreden ogleda tako zunaj kot znotraj: to je novi range rover #foto

Land Rover je predstavil peto generacijo range roverja. Ta nima štirivaljnih motorjev, zato pa v ponudbi ohranja motor V8, dodali so tudi priključno hibridno in kmalu tudi povsem električno različico.

V peti generaciji je range rover zadržal osnovne oblikovalske značilnosti, a zunanjost je postala bolj prefinjena, bolj oglata in manj "škatlasta" kot do zdaj. Avtomobil napoveduje oblikovalsko prihodnost tudi za druge modele znamke, kot sta evoque in velar.

Pomemben je predvsem zadek avtomobila, ki je dobil vertikalno integrirane tanke zadnje luči. Tako oblikovalsko rešitev bodo dobili tudi naslednji modeli znamke.

Novi podpis zadka, kjer so v ospredju vertikalne ozke luči.

Zadaj so ohranili razdeljiv sistem vrat, pri katerih je mogoče odpreti posebej spodnji del in po želji le dvigniti steklo navzgor. Tako kot velar je tudi range rover dobil t. i. potopne kljuke na stranskih vratih.

Razkrili so tako klasično različico kot različico s podaljšano medosno razdaljo, ki prvič prinaša tudi možnost sedmih sedežev. Ta ima 20 centimetrov daljše medosje kot klasična različica. Ta je sicer 7,5 centimetra daljša od predhodnika, kar je dolžino range roverja potisnilo prek meje petih metrov (5.052 mm).

Avtomobil je zdaj daljši od petih metrov.

Notranjost je močno prečiščena in digitalizirana.

Pri vseh motorjih bo za prenos skrbel osemstopenjski samodejni menjalnik.

Za udobje med vožnjo bo skrbela tudi nova struktura MLA Flex, ki zagotavlja 50 odstotkov več vzvojne trdnosti in kot sama proizvaja 24 odstotkov manj hrupa kot do zdaj. Strukturo so v 80 odstotkih izdelali iz aluminija. Tako so inženirji zagotovili več tišine v notranjosti vozila, kar je v skladu z novo priključno-hibridno različico in tudi povsem električno različico, ki na ceste predvidoma prihaja čez dve leti.

Med pogonskimi motorji bomo zaman iskali štirivaljne motorje. Osnovni motorji so trilitrski šestvaljniki (dva bencinska in trije dizelski), vsi so opremljeni z 48-voltnim blago hibridnim sistemom. Moč motorjev bo segala od okrog 250 do skoraj 400 "konjev". Vrh ponudbe bo predstavljal BMW-jev motor twin-turbo V8, ki se ponaša z močjo več kot 520 "konjev". Pri vseh motorjih bo za prenos moči skrbel osemstopenjski samodejni menjalnik (ZF).

Različica s podaljšano medosno razdaljo prinaša tudi sedem sedežev. Foto: Land Rover

Velikanska baterija za priključnega hibrida in celo "hitro" polnjenje DC

Z nekaj meseci zamika bo na ceste pripeljala priključno-hibridna različica, ki še posebej veliko obeta. Vanjo so namreč namestili baterijo s kapaciteto kar 38 kilovatnih ur, kar presega celo nekatere povsem električne avtomobile. Po standardu WLTP bo doseg le na elektriko sicer še vedno le sto kilometrov, kar kaže na veliko porabo električne energije pri tej različici. To bodo opremili celo s 50-kilovatnim "hitrim" polnjenjem DC.

Veliko bo zmogel tudi na terenu, del serijske opreme tudi štirikolesno krmiljenje

Med drugimi sladkorčki novega range roverja omenimo še možnost vožnje skozi 90 centimetrov globoko vodo. Vzpenja se lahko po klancih z naklonom do 45 stopinj. Osnovna oddaljenost od tal znaša 29,5 centimetra, z nastavitvami podvozja pa je mogoče vozilo dvigniti še za dodatnih 14,5 centimetra.

Del serijske opreme bo tudi štirikolesno krmiljenje, ki lahko vsako od koles v nasprotno smer obrne do sedem stopinj. Obračalni krog v mestu bo podoben tistim, ki jih imajo avtomobili, kot je volkswagen golf.

Pogled v notranjost novega range roverja:

