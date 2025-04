Zmogljivi Defender OCTA osvojil Slovenijo

V navdihujočem centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga so predstavili najzmogljivejši, najsposobnejši in najeminentnejši model v zgodovini britanske avanturistične znamke Defender – veličastni Defender OCTA, za katerim stoji Land Rover. To je znak zaupanja, ki nadgrajuje 75 let strokovnosti v tehnologiji in vodilne sposobnosti za terensko vožnjo.

Foto: WALLISMOTOR LJUBLJANA D.O.O.

Defender uvrščamo med najtrpežnejše in najvplivnejše serije vozil v zgodovini. Danes vstopa v novo dobo – z ohranjanjem svoje edinstvenosti in prilagodljivosti ter z dizajnom in tehnologijami, ki pomikajo meje. Navdih za najzmogljivejši model prihaja od najbolj cenjenega, najbolj zaželenega in najzmogljivejšega minerala na svetu – diamanta oktaedrske oblike. Defender OCTA kot diamant uteleša neuničljivost, natančnost in vrhunsko izvedbo. Vsaka linija dizajna, vsaka podrobnost v tem vozilu odraža isto filozofijo – vzdržljivost in eleganco, ki presega čas.

Center Noordung, fascinantna, 2.500 kvadratnih metrov velika zgradba, navdahnjena z načrti Hermana Potočnika za prvo geostacionarno vesoljsko postajo iz leta 1928. Center je umeščen v slikovito pokrajino občine Vitanje in izžareva sodobno arhitekturno estetiko, čiste linije in urbano paleto materialov.

Defender uteleša duh vztrajnosti in vrhunske sposobnosti, odpornosti in doseganja nemogočega – lastnosti, ki se naravno ujemajo z misijo centra Noordung o inovacijah, raziskovanju in premikanju meja prek vsega, kar poznamo. Lokacija je bila izbrana zaradi povezave, ki se kaže v skupnem iskanju izrednega: Defender osvaja najzahtevnejše terene na Zemlji, medtem ko center Noordung gleda onkraj, v prostranstva vesolja.

Foto: WALLISMOTOR LJUBLJANA D.O.O.

Ekskluzivni dogodek v Noordungu je predstavil popolno ujemanje avtomobilske odličnosti in inovacij v raziskovanju vesolja ob skrbno izbranih akterjih, ki so dodatno obogatili to edinstveno izkušnjo. Za kulinarično doživetje je poskrbel Marko Pavčnik, vrhunski kuharski mojster z Michelinovo zvezdico, ki ga vodi filozofija trajnosti, pri kateri uporablja lokalne in sezonske izdelke, pri čemer se naslanja na podporo lokalnih kmetov in pridelovalcev. Rezultat? Zmanjšanje odpadkov hrane in več kompostiranja. Pavčnik je poznan po sodobni slovenski kuhinji, ki temelji na lokalnih, sezonskih izdelkih in divjih rastlinah. Tovrsten meni je pripravil tudi za tokratno druženje.

Defender OCTA – umetnost popolnosti za tiste, ki želijo neprestano raziskovati

Model OCTA s 4,4-litrskim motorjem Twin Turbo V8 z blago hibridno tehnologijo in močjo 635 KM je najekstremnejši in najzmogljivejši Defender doslej, ki nudi vrhunske zmogljivosti na vsaki podlagi. Od divjih gora do mirnih mestnih ulic, to vozilo je vedno korak pred vsemi, tudi če gre za bredenje po vodi do globine enega metra. Novi Defender je po uspešno opravljenih najzahtevnejših preverjanjih vzdržljivosti s 13.960 dodatnimi posebnimi preskusi postal najbolj dinamično vozilo, ki je bilo kdajkoli izdelano.

Foto: WALLISMOTOR LJUBLJANA D.O.O.

Vzdušje v Noordungu je dodatno obogatila Nina Grgurič Lestan, plesalka na svili. Moč ne pomeni togosti. Svila se, podobno kot Defender, prilagaja, ovija in postavlja ter prikazuje odpornost, izjemne sposobnosti in prilagodljivost. Trenutek kljubovanja gravitaciji pri plesu na svili je simbol Defenderjeve sposobnosti, da osvoji ekstremne terene, ter poudarja njegov nezaustavljivi duh in premagovanje ovir. Grgurič Lestan je slovenska plesalka, članica skupine Fourklor, ki je sodelovala v številnih plesnih produkcijah doma in v tujini ter z mnogimi uveljavljenimi koreografi in režiserji.

Defender se na cesti in na neutrjenih poteh izrazi z vsako podrobnostjo, tako znotraj kot zunaj. Njegovo izrazito povezanost z glasbo dodatno poudarja inovativna avdiotehnologija Body and Soul Seat, ki se prvič pojavlja v tem vozilu. Ta tehnologija je bila razvita v sodelovanju z glasbenimi strokovnjaki iz podjetja SUBPAC in z Univerzo Coventry ter vozniku in sovozniku omogoča, da glasbo ne samo sliši, temveč jo tudi občuti. Za glasbeno vzdušje je poskrbel Tim Urbanya, DJ, glasbenik, radijski voditelj in producent. Njegova strokovnost v elektronski glasbi je neposredno povezana s sodobnimi trendi in razvojem digitalnega zvoka, podobno kot evolucijo raziskovanja vesolja predstavlja center Noordung.

Foto: WALLISMOTOR LJUBLJANA D.O.O.

Ob vsem navedenem so organizirali tudi vožnjo z vozili Defender v bližnjem kamnolomu, kjer so gostje pod vodstvom certificiranega inštruktorja JLR lahko preizkusili svoje sposobnosti terenske vožnje z modeli 90, 110 in Hard Top. Teren v kamnolomu s svojo teksturo spominja na površino lune in odlično zaokrožuje vez med Defenderjem in centrom Noordung.

Čas je, da svoje pustolovščine prestavite na novo raven. Čas je za Defender OCTA – simbol inovacije, moči, luksuza in neomejenih zmožnosti. Celotno zgodbo in tehnične podrobnosti tega vznemirljivega modela najdete na uradni strani Defender.

