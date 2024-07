Zgornjo fotografijo smo na letališču pri Brniku posneli pred devetimi leti. Testni avtomobili znamke Jaguar so bili v naši družbi redko; na fotografiji je model XE, ki bo že letos postal eden petih jaguarjev, ki se podajajo v avtomobilski pokoj.

Od obstoječih ostaja le še jaguar F-pace

Jaguar bo namreč še letos ukinil pet modelov, ki ne prinašajo skoraj nikakršnega dobička. V ponudbi ostaja le še en model, prihodnost znamke sloni na električni tehnologiji.

Novico o drastičnem zmanjšanju modelne ponudbe je investitorjem sporočil izvršni direktor družbe Jaguar Land Rover Adrian Mardell. Vseh pet modelov sodi pod streho Jaguarja – to so modeli XE, XF (oba limuzini), športni avtomobil F-type, športni terenec E-pace in električni I-pace. V ponudbi bo tako ostal le še srednje veliki športni terenec F-pace.

Odločitev o umiku modelov E-pace in I-pace je nov udarec za tovarno Magna Steyr v Gradcu, ki je nedavno že ostala brez proizvodnje modela fisker ocean.

Poslovil se bo tudi električni jaguar I-pace. Foto: Gašper Pirman

Poslavlja se limuzinski jaguar XE. Foto: Ciril Komotar

Poslovanje izjemno, a ne po zaslugi jaguarjev

Po besedah Mardella s petimi avtomobili, ki jih ukinjajo, trenutno ne zaslužijo praktično ničesar. Ukinitev bo povečala povprečno ceno novega jaguarja, ki trenutno znaša nekaj nad 70 tisoč britanskimi funti (83 tisoč evri).

Jaguar Land Rover nima slabih poslovnih rezultatov. Zadnje poslovno leto so marca sklenili z rekordnimi 29 milijardami funtov prometa (34 milijard evrov) in pred davki 2,2 milijardami funtov (2,4 milijarde evrov) dobička. Toda temelj dobička niso bili jaguarji, temveč vozila Land Roverja – trije najuspešnejši so bili range rover, range rover sport in land rover defender. Ti trije so predstavljali 59 odstotkov globalne prodaje Jaguar Land Roverja.

Prvi adut bo električni range rover

Od marca do konca junija so prodali 95 tisoč vozil Land Roverja in 15 tisoč vozil znamke Jaguarja. Omenjeni F-pace je prepričal nekaj več kot 5.200 kupcev in je predstavljal tretjino Jaguarjeve prodaje v tem obdobju.

Jaguar zdaj vse stavi na novo platformo JEA (Jaguar Electrified Architecture) in tri napovedane električne modele. Prvi med njimi bo električna različica range roverja, ki na ceste prihaja prihodnje leto. Zanj se zanima 39 tisoč kupcev.