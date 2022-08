To je novi avto za slovenske reševalce #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska gorska reševalna služba je poleg Dacijinih dusterjev v uporabo dobila še eno reševalno vozilo. To je postal kar landrover defender, eden od najboljših terensko zmogljivih modelov, ki ima v prtljažniku še ogromno prostora.

Land Rover že več desetletij podpira različne reševalne službe v Evropi, ki potrebujejo terensko zmogljiva reševalna vozila z veliko vlečno zmogljivostjo. Na pobudo družbe Wallis Motor Ljubljana, ki je generalni uvoznik za znamko Land Rover, so v uporabo gorski reševalni službi Slovenije predali podaljšano različico defenderja.

Multipraktik, uporaben v vseh pogojih

Gre za različico z vgrajenim šestvaljnim motorjem, samodejnim menjalnikom, prilagodljivim štirikolesnim pogonom in elektronsko krmiljenim zračnim vzmetenjem na zadnji osi. Kot so sporočili iz gorske reševalne službe, je za sprednjima sedežema nameščena varovalna mreža, zato je zadaj dovolj prostora za prevoz reševalne opreme ali celo ponesrečencev. Na avtu je nameščena tudi vlečna kljuka, defender pa lahko vleče prikolico s skupno maso do 3,5 tone.

Foto: Wallis Motor Ljubljana