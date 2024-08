Drzna odločitev: za eno leto nova vozila umikajo iz prodaje #foto

Kot smo poročali že pred tedni, se avtomobilska znamka Jaguar pripravlja na veliko reorganizacijo svoje palete modelov. Zavezani so povsem električnim vozilom, in to že v relativno bližnji prihodnosti, kar je v nasprotju z zadnjimi trendi mnogih avtomobilskih znamk.

Porsche bo svojega paradnega konja cayenna v bencinski različici prodajal še globoko v naslednje desetletje, Audi in Mercedes-Benz pa več stavita na priključne hibride. Vse znamke sicer pospešeno razvijajo električne platforme, a obenem v ponudbi za obstoječe desetletje ali dve puščajo tudi klasične modele.

Jaguar vse stavi na koncept, ki bo napovedal novo generacijo vozil

Jaguar bo konec leta razkril koncept svoje nove električne prihodnosti. To bo luksuzno vozilo GT, ki naj bi po prepričanju vodstva z oblikovalskimi in tehničnimi rešitvami zagotovilo novo priložnost za zagon nekoč slavne avtomobilske znamke.

To bo več kot sto tisoč evrov vreden avtomobil s skoraj 600 "konji", ultra zmogljivim polnjenjem (pričakujemo 800-voltno platformo) in uradnim dosegom prek 700 kilometrov. To napoveduje tudi baterijo velike kapacitete. Koncept bodo razkrili v ZDA, ki bo tudi začetni trg. Ostalih podatki, še manj pa fotografije, za zdaj še ni na voljo.

Vsaj eno leto brez prodaje

Medtem je Jaguar nehal proizvajati modele XE, XF in F-type, še letos pa bodo v Magnini avstrijski tovarni v Gradcu končali proizvodnjo modelov E-pace in I-pace. Prihodnje leto bodo tako izdelovali le še športni terenec F-pace.

Ta ne bo na voljo na vseh trgih, je poročal britanski Autocar. Ne bo ga v Veliki Britaniji, kjer novega jaguarja vsaj eno leto ne bo več mogoče kupiti. Dobave novega električnega modela se bodo namreč začele šele leta 2026.

Kot je povedal Rawdon Glover, direktor Jaguarja, "prihaja obdobje, ko marsikje ne bo mogoče kupiti novega jaguarja …"