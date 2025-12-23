Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
23. 12. 2025,
22.07

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar NHL liga NHL

Torek, 23. 12. 2025, 22.07

1 ura, 4 minute

Liga NHL, 23. december

Anže Kopitar še enkrat, nato pa sledi zaslužen počitek

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar | Anže Kopitar bo s Kralji gostil Seattle. | Foto Guliverimage

Anže Kopitar bo s Kralji gostil Seattle.

Foto: Guliverimage

V ligi NHL bodo v noči na sredo odigrali kar 13 tekem. Začelo se bo zgodaj z dvobojem Toronto – Pittsburgh, med zadnjimi pa bo na led stopil Anže Kopitar. Kapetan Los Angeles Kings bo ob 4. uri po slovenskem času gostil Seattle Kraken in skušal popeljati Kralje iz rezultatske krize. Hokejiste nato čaka božični premor, ki bo trajal vse do nedelje.

Bobby Orr
Sportal Moški so ga udarjali s pestmi, ženske s torbicami

V obdobju, ko se želijo hokejisti v ligi NHL še toliko bolj izkazati, saj se bodo kmalu delile vstopnice za nastop v različnih reprezentancah na olimpijskih igrah 2026, na drugi strani velike luže ne manjka zanimivih dvobojev.

Crosby prvič kot rekorder

Dogajanje v noči na sredo, po katerem si bodo lahko hokejisti privoščili krajši božični premor, se bo začel v dvorani Scotiabank Arena v Toronto. To bo prva tekma Sidneya Crosbyja, superzvezdnika Pingvinom, ki jo bo odigral kot strelski rekorder franšize z največjim številom doseženih točk v zgodovini Pittsburgh Penguins. Na zadnji tekmi je prehitel Maria Lemieuxa. Po novem se lahko pohvali s 1724 točkami, ki jih je zbral na 1387 tekmah. Če bo dosegel še eno asistenco, bo na večni lestvici podajalcev v ligi NHL skočil na samostojno osmo mesto in prehitel Adama Oatesa (1079 podaj).

Kanadčan Sidney Crosby bo s Pingvini gostoval v Torontu. | Foto: Reuters Kanadčan Sidney Crosby bo s Pingvini gostoval v Torontu. Foto: Reuters

V ''bitki za Alberto'' se bosta spopadla Edmonton in Calgary, pri gostiteljih pa bo skušal vroči Connor McDavid, ki je v zadnjem mesecu na 14 tekmah dosegel 30 točk (14 golov in 16 podaj), nadaljevati imeniten niz in še enajsto tekmo zapored vpisati vsaj točko (gol ali podajo).

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo ob 4. uri po slovenskem času gostili Seattle Kraken. V Crypto.com Arena bodo skušali Kralji zajeziti rezultatsko krizo, saj so izgubili pet od zadnjih šest tekem. Pomerili se bosta šele 31. in 32. najbolj učinkovita ekipa lige NHL, tako da ne velja pričakovati veliko zadetkov.

Liga NHL, 23. december

Lestvica

Preberite še:

Anže Kopitar
Sportal Še en boleč poraz za Kopitarja in druščino
Sidney Crosby
Sportal Čustveno in rekordno v Pittsburghu: Crosby prehitel legendarnega Lemieuxa
Vegas Golden Knights Calgary Flames
Sportal Poraz za vodilno ekipo pacifiške divizije
Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar NHL liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.