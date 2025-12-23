Anže Kopitar še enkrat, nato pa sledi zaslužen počitek

V ligi NHL bodo v noči na sredo odigrali kar 13 tekem. Začelo se bo zgodaj z dvobojem Toronto – Pittsburgh, med zadnjimi pa bo na led stopil Anže Kopitar. Kapetan Los Angeles Kings bo ob 4. uri po slovenskem času gostil Seattle Kraken in skušal popeljati Kralje iz rezultatske krize. Hokejiste nato čaka božični premor, ki bo trajal vse do nedelje.

V obdobju, ko se želijo hokejisti v ligi NHL še toliko bolj izkazati, saj se bodo kmalu delile vstopnice za nastop v različnih reprezentancah na olimpijskih igrah 2026, na drugi strani velike luže ne manjka zanimivih dvobojev.

Crosby prvič kot rekorder

Dogajanje v noči na sredo, po katerem si bodo lahko hokejisti privoščili krajši božični premor, se bo začel v dvorani Scotiabank Arena v Toronto. To bo prva tekma Sidneya Crosbyja, superzvezdnika Pingvinom, ki jo bo odigral kot strelski rekorder franšize z največjim številom doseženih točk v zgodovini Pittsburgh Penguins. Na zadnji tekmi je prehitel Maria Lemieuxa. Po novem se lahko pohvali s 1724 točkami, ki jih je zbral na 1387 tekmah. Če bo dosegel še eno asistenco, bo na večni lestvici podajalcev v ligi NHL skočil na samostojno osmo mesto in prehitel Adama Oatesa (1079 podaj).

Kanadčan Sidney Crosby bo s Pingvini gostoval v Torontu. Foto: Reuters

V ''bitki za Alberto'' se bosta spopadla Edmonton in Calgary, pri gostiteljih pa bo skušal vroči Connor McDavid, ki je v zadnjem mesecu na 14 tekmah dosegel 30 točk (14 golov in 16 podaj), nadaljevati imeniten niz in še enajsto tekmo zapored vpisati vsaj točko (gol ali podajo).

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo ob 4. uri po slovenskem času gostili Seattle Kraken. V Crypto.com Arena bodo skušali Kralji zajeziti rezultatsko krizo, saj so izgubili pet od zadnjih šest tekem. Pomerili se bosta šele 31. in 32. najbolj učinkovita ekipa lige NHL, tako da ne velja pričakovati veliko zadetkov.

