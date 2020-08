Michelle Obama s čustvenim pozivom podprla Bidna za predsednika

Čeprav kandidat nasprotne stranke, je imel Trump skupaj z Bidnom glavno vlogo uvodnega dne demokratske konvencije, saj so vsi govorniki poudarjali potrebo, da se ga je treba znebiti in ga zamenjati z "dostojnim in sposobnim" Bidnom, sicer se bo Amerika za vedno spremenila na slabše, piše STA.

Trump označil Bidna za marioneto levičarskih skrajnežev Ameriški predsednik Donald Trump je v času demokratske nacionalne konvencije obiskal Minnesoto in Wisconsin, kjer je predsedniškega kandidata opozicije Joeja Bidna označil za marioneto levičarskih skrajnežev. Trump se je v Minnesoti srečal z lastniki trgovin in drugih dejavnosti, ki so bili poškodovani v času protestov proti policijskemu nasilju po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je 25. maja v Minneapolisu ubil policist. Njegova kampanja je tudi naznanila, da bosta med nastopajočimi na republikanski konvenciji prihodnji teden bela mož in žena, ki sta se z orožjem zoperstavila protestnikom na Floridi. Bidna ne more prikazati kot skrajnega levičarja, saj to ni in to ve večina Američanov, zato ga predstavlja kot lutko, s katero bo skrajna levica upravljala. Zaradi tega bi z izvolitvijo Bidna po Trumpovih trditvah Amerika postala leglo socializma, saj naj bi Biden nameraval "odpreti meje za kriminalce, ukiniti policijo, indoktrinirati otroke, očrniti junake in odvzeti energijo". "Bidnova zmaga bo zamenjala ameriško svobodo z levičarskim fašizmom," je dejal Trump in malce zamešal pojme. Ponovno je skušal prikazati 77-letnega Bidna kot senilnega starca, ki niti ne ve, kje je Minnesota. (STA)

Govorniki nastopajo virtualno vsak iz svojega kotička ZDA

Demokratska konvencija tehnično poteka v Milwaukeeju v državi Wisconsin, a govorniki nastopajo virtualno vsak iz svojega kotička Amerike. Gre v bistvu za kolaž videoposnetkov brez občinstva, ki ga je povezovala igralka Eva Longoria. Nekaj videov se je vrtelo v živo, drugi so bili posneti, manjkali pa so aplavzi občinstva v živo, poroča STA.

Biden najbolj sprejemljiva izbira stranke za soočenje s Trumpom

S posnetki je bil prisoten tudi Biden, ki bo imel svoj govor na koncu konvencije v četrtek, vendar iz države Delaware. 77-letni politik, ki bi bil v normalnem poklicu zrel za upokojitev, se je iz množice demokratskih kandidatov prebil na površje kot najbolj sprejemljiva izbira stranke za soočenje s Trumpom, ker njegove politike niso tako skrajno leve, da bi odganjale sredinske ali celo konservativne volivce, piše STA.

Teme prvega dne so šle od rasnih delitev v ZDA, preko ekonomskih neenakosti do pandemije novega koronavirusa in po trditvah govornikov katastrofalnega ukrepanja predsednika Trumpa. Začelo se je z minuto molka za Georgea Floyda. Prikazali so pokojnikov družino, za njimi pa je nastopila županja prestolnice ZDA Muriel Bowser, ki je ulice Washingtona kljubovalno pobarvala z napisom Črna življenja štejejo.

Bidna hvalila tudi senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar

Senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar je prav tako hvalila Bidna in kritizirala Trumpa ter napovedala video, v katerem so nastopili vsi Bidnovi nasprotniki v boju za predsedniško nominacijo, kot so senator iz New Jerseyja Cory Booker, nekdanji teksaški kongresnik Beto O'Rourke, poslovnež Tom Steyer, newyorška senatorka Kirsten Gillibrand, poslovnež Andrew Yang in drugi, piše STA.

To je bolj ali manj v posebnem govoru poudaril senator iz Vermonta Bernie Sanders, ki je dejal, da je Trump pripeljal v ZDA avtoritarnost in dokazal, da ni sposoben obvladati koronavirusa, gospodarskih posledic pandemije in se soočiti s sistemskim rasizmom ter podnebnimi spremembami, ki ogrožajo planet. "Neron je brenkal, ko je Rim gorel, Trump pa igra golf," je dejal Sanders in pozval vse svoje podpornike ter tiste, ki so leta 2016 volili Trumpa, naj pozabijo na vse zamere in volijo Bidna, ker je "cena neuspeha nekaj, česar si niti ne upa zamisliti", še piše STA.

"Če ljudje mislijo, da slabše ne more biti, potem se motijo"

S čustvenim pozivom Američanom, naj vrnejo državo k dostojnosti in ob zavedanju, da je številni zaradi njene barve kože pač na žalost ne bodo poslušali, pa je prvi dan konvencije sklenila Michelle Obama. Posvarila je, da če ljudje mislijo, da slabše ne more biti, potem se motijo. "Trump je imel več kot dovolj časa, da se dokaže, vendar očitno ni kos nalogi," je dejala in pozvala ljudi, naj volijo, kot da jim gre za življenje. "Poznam Joeja. Je dostojen človek, ki ga vodi vera in posluša. Govoril bo resnico in zaupa znanosti," je med drugim po poročanju STA dejala o svojem "prijatelju" Bidnu.