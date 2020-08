Slovenija bo Hrvaško danes umestila na rdeči seznam

Vlada se je včeraj na Brdu pri Kranju sestala s strokovnjaki, da je preučila ukrepe, kako omejiti vnos okužb z novim koronavirusom v državo. Ker je največ okužb vnesenih iz Hrvaške, je strokovna komisija za covid-19 vladi predlagala uvedbo karantene za vse potnike.

Če ste na Hrvaškem, imate nekaj dni časa za vrnitev

"Karantena bo začela veljati v petek ob polnoči. Kdorkoli bo želel iti na dopust in bo od petka zjutraj odpotoval na Hrvaško, mora vedeti, da njega in člane njegove družine čaka 14-dnevna karantena ob povratku," je napovedal vladni govorec Jelko Kacin. Tisti, ki so že tam, bodo imeli do konca tedna čas za vrnitev v Slovenijo brez omejitev.

Izpolnjen kriterij za rdeči seznam

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 219 ljudeh. Če je 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev višja od 40, je v državi zelo slabo epidemiološko stanje, državo pa se uvrsti na rdeči seznam z obvezno 14-dnevno karanteno ob prihodu. Izračun kaže, da je Hrvaška to število že dosegla.

Kacin je dejal, da se razmere na Hrvaškem dramatično slabšajo. Hrvaško ministrstvo za turizem je v sredo to zavrnilo.

Tretjina primerov v Sloveniji uvoženih iz Hrvaške

V Sloveniji smo v zadnjih tednih zabeležili kar nekaj okužb, uvoženih iz Hrvaške. V preteklem tednu (od 10. do 16. avgusta) smo v Sloveniji potrdili 174 primerov okužbe. Od tega je bilo 80 primerov uvoženih iz tujine, največ iz Hrvaške – 64. Po informacijah epidemiologov gre zlasti za mlade ljudi, ki se okužijo na zabavah na hrvaški obali.

Po napovedih ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec bo danes tudi več znanega o možnosti, da bi 1. septembra v šolo ob upoštevanju ukrepov odšli vsi učenci in dijaki. To je v sredo na Brdu pri Kranju napovedala ministrica, če se le epidemiološka slika v prihodnjih 14 dneh ne bo bistveno poslabšala. Na seji bo minister za zdravje Tomaž Gantar predstavil celovito epidemiološko oceno, na tej podlagi pa bodo sprejeli odločitev, piše STA.