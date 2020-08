Kako ukrepe slovenskih oblasti komentira Hrvaška?

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je danes ocenil, da gre pri zaostritvi ukrepov nekaterih držav do svojih državljanov, ko se vračajo s Hrvaške, za politični pritisk in željo, da se vzpostavi nadzor nad epidemiološkimi razmerami pred novim šolskim letom in jesenjo, kar je legitimno.

"Na podlagi pogovorov s kolegi ministri za zdravje menim, da gre v vseh teh državah za politične pritiske. Približuje se jim začetek šolskega leta, nekaterim še prej kot Hrvaški, in želijo vzpostaviti nadzor nad svojimi epidemiološkimi razmerami," je minister Vili Beroš dejal po današnji seji ožjega kabineta vlade. Izpostavil je, da je to legitimno in da je to do svojih sosed počela tudi Hrvaška, je povedal v komentarju dejstva, da vse več držav, med njimi tudi Slovenija, poziva svoje državljane, naj se vrnejo domov, poročanje hrvaške tiskovne agencije Hina povzema STA.

Kot pričakovano je tudi označil veliko število okužb na Hrvaškem, pri tem pa kot dobro izpostavil, da so več kot 35 odstotkov novih okužb kontakti že znanih bolnikov. Okoli 25 odstotkov novih okužb pa prihaja iz nočnih klubov in določenih večjih druženj, navaja STA.

"Kacinove izjave ne gre jemati kot realne"

Zavrnil pa je trditev govorca slovenske vlade Jelka Kacina pred dnevi, da je na Hrvaškem tretji val epidemije covida-19. Beroš je dejal, da niso prepričani ali gre za drugi val, kaj šele tretji. Glede na to, da Kacin ni epidemiolog, pa meni, da njegove izjave ne gre jemati kot realne, navaja N1 na svoji spletni strani.

Hrvaška ministrica za turizem Nikolina Brnjac pa je po seji ožjega kabineta vlade danes dejala, da z avstrijskimi in slovenskimi kolegi redno komunicira glede ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in številu okužb na Hrvaškem. Zagotovila je, da stalno in transparentno predstavljajo podatke o okužbah v državi in po županijah.

Na vprašanje, ali bo tako kot Avstrija tudi Slovenija uvedla obvezne teste na okužbo za slovenske turiste, ki se bodo vračali s Hrvaške, je dejala, da skuša obema državama pojasniti, da se "njihovi turisti na Hrvaškem počutijo varne, še posebej če pogledajo razmere v sosednjih državah".

Hrvaška upa, da bi Slovenija lahko izvzela nekatere županije

Pričakuje, da bo slovenska vlada to upoštevala. Upa, da bi iz ukrepov lahko bile izvzete županije, kjer so epidemiološke razmere boljše, kot sta Istrska in Primorsko-goranska.

Kot najbolj pomembno pa je izpostavila, da sedaj vsi na Hrvaškem spoštujejo ukrepe. Ko bo število okužb čez nekaj časa padlo, pa pričakuje, da bi nekatere ukrepe lahko revidirali.

Na novinarsko vprašanje, ali ve, koliko avstrijskih turistov je zaradi ukrepov Avstrije minuli konec tedna odšlo s Hrvaške, je dejala, da večina, ker se jim je dopust končal ter da gre za običajno zamenjavo turistov sredi avgusta. Medtem sta eno vodilnih hrvaških turističnih podjetij Valamar Riviera in hotelska skupina Falkensteiner že uvedla brezplačno testiranje avstrijskih turistov na okužbo.

Zaradi zahtev več držav po negativnih testih ob vrnitvi v domovino pa za turiste dodatna testiranja od minulega tedna izvajajo na kvarnerskih otokih in na Reki. Testirajo se tako lahko tudi na Lošinju, Cresu, Rabu in Krku. Za test je treba plačati.

Na Hrvaškem so trenutno najbolj številčni turisti Nemci, ki jih je več kot 170.000. Sledijo Slovenci, Poljaki, Čehi in Avstrijci, je še povedala ministrica za turizem, poroča Hina.