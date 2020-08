Na Hrvaškem že 220 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri okoli 220 ljudeh, kažejo podatki županij. O največ novih okužbah za zdaj poročajo iz Splitsko-dalmatinske županije in mesta Zagreb.

Uradne podatke o okužbah z novim koronavirusom bo civilna zaščita sporočila ob 14. uri. Podatki županij, ki jih objavljajo hrvaški mediji, medtem kažejo, da so največ novih okužb v zadnjih 24 urah potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji (66), od tega v Splitu 18. Veliko novih primerov imajo tudi v mestu Zagreb (47). Skupaj so županije do zdaj potrdile 220 novih primerov. To je največ od začetka epidemije marca letos.

Včeraj skoraj 200 novih primerov

Včeraj so na Hrvaškem potrdili 199 novih okužb, dan pred tem pa 85 primerov. Pri naših južnih sosedih zadnji teden vsak dan poročajo o več kot sto novih okužbah, pretekli petek je število potrjenih primerov poskočilo celo čez 200.

Skoraj polovica primerov uvoženih iz Hrvaške

Veliko novih okužb, uvoženih iz Hrvaške, smo v zadnjih tednih imeli tudi v Sloveniji. V preteklem tednu (od 10. do 16. avgusta) smo v Sloveniji potrdili 174 primerov okužbe. Od tega je bilo 80 primerov uvoženih iz tujine, največ iz Hrvaške – 64. Po informacijah epidemiologov gre zlasti za mlade ljudi, ki se okužijo na zabavah na hrvaški obali.

V prihodnjih dneh karantena za potnike iz Hrvaške

Zaradi teh številk o zaostritvi ukrepov na meji razmišlja tudi slovenska vlada. Strokovna komisija predlaga uvedbo karantene za vse, ki bi prišli iz te države. Na mizi je tudi možnost, da bi karanteno omejili starostno ali lokacijsko na najbolj problematične županije.

Avstrija že zaostrila ukrepe za dopustnike iz Hrvaške

Avstrija je ta teden zaradi povečanega vnosa okužb z novim koronavirusom iz tujine zaostrila ukrepe za vse, ki se vračajo z dopusta na Hrvaškem. Od ponedeljka morajo vsi, ki se vračajo iz Hrvaške, predložiti negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Kdor tega testa nima, ga mora opraviti v 48 urah od vrnitve, do rezultatov pa mora ostati v karanteni.