V Sloveniji so v torek opravili 1.092 testov na novi koronavirus in potrdili 37 okužb. Umrl ni noben bolnik z boleznijo covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 17 bolnikov, od tega so trije na intenzivni negi, kažejo podatki sledilnika covid-19.

V Sloveniji je trenutno 285 aktivno okuženih oseb. V državi je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri 2.493 ljudeh, umrlo pa je 129 bolnikov z boleznijo covid-19.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 18. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1092

- Št. pozitivnih: 37

- Št. hospitaliziranih: 17

- Št. oseb na intenzivni negi: 3

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0

- Število umrlih: 0

Nove okužbe so včeraj potrdili v naslednjih občinah: po tri v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Tržiču in Lukovici. Tri okužbe so potrdili pri tujcih, po eno okužbo pa v občinah Grosuplje, Hrastnik, Koper, Piran, Šenčur, Šmarješke Toplice, Ptuj, Trebnje, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Dobrepolje, Dobrna, Dolenjske Toplice, Jesenice, Ljutomer, Sodražica in Zagorje ob Savi.

V ponedeljek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 27 ljudeh, v nedeljo pri 13 in v soboto pri 15.

Skoraj polovica primerov uvoženih iz Hrvaške

V preteklem tednu (od 10. do 16. avgusta) smo v Sloveniji potrdili 174 primerov okužbe. Od tega je bilo 80 primerov uvoženih iz tujine, največ iz Hrvaške – 64, šest iz BiH, dva iz Avstrije, dva iz Makedonije, po eden pa iz Grčije, Italije, s Kosova, Malte, iz Nemčije in Španije. V povezavi z uvoženimi primeri so potrdili še 22 novih okužb, v povezavi z lokalnim virom okužbe pa 38. Za 34 ljudi ni znano, kje so se okužili.

Kako okužbe na Hrvaškem vplivajo na epidemiološko sliko v Sloveniji

Vladni govorec Jelko Kacin je na včerajšnji tiskovni konferenci pokazal preglednico, ki kaže na velik vpliv vnosa okužb iz Hrvaške na epidemiološko sliko pri nas. V zadnjih tednih gre za eksponentni trend, ki pomembno vpliva na razmere pri nas.

Preglednica jasno kaže na velik vpliv vnosa okužb iz Hrvaške na epidemiološko sliko pri nas. V zadnjih tednih gre za eksponentni trend, ki pomembno vpliva na razmere pri nas. pic.twitter.com/4XBRJ2ZX1G — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) August 18, 2020

Pregled po tednih: kje so se okužili

Na spodnjem grafu si lahko ogledate tedensko število okužb glede na vir okužbe. Podatki so dostopni na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Foto: NIJZ