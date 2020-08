Najnovejši izračun: Hrvaška je že "rdeča"

Po današnjem črnem rekordu na Hrvaškem in potrjenih 219 novih okužbah z novim koronavirusom je sosednja država že presegla mejo, ki jo je Slovenija določila za uvrščanje držav na t. i. rdeči seznam. Kaj to pomeni za približno 160 tisoč Slovencev, ki po podatkih Hrvaške trenutno letujejo v sosednji državi?

Hrvaška je v zadnjem tednu, z izjemo ponedeljka, vsak dan presegla 100 potrjenih novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Zato se je Slovenija odločila za podoben korak, ki ga je v tem tednu uvedla Avstrija, saj je veliko pozitivnih primerov povezanih z izvorom na Hrvaškem.

Kot je povedal vladni govorec Jelko Kacin, bo vlada "premik" Hrvaške na t. i. rdeči seznam naredila jutri. Kdor se bo na Hrvaško odpravil od petka dalje, ga bo ob vrnitvi čakala 14-dnevna karantena, tisti, ki pa so že tam, pa bodo imeli do konca tedna čas za vrnitev v Slovenijo brez omejitev.

"Zdaj ni več kakšne velike manevrske možnosti, uvedena bo karantena za vse, ki se vračajo iz Hrvaške. Hkrati pa bo vlada poskrbela za to, da bo časa za vrnitev dovolj, da se izognemo morebitni veliki gneči na meji," je dejal Kacin.

Capak: Hrvaška je še daleč od kritične številke

Hrvaški direktor zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je dejal, da lahko Hrvaška podobne ukrepe sprejme tudi pred začetkom zimske sezone. Foto: STA Hrvaški direktor zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je sicer včeraj v pogovoru za hrvaško nacionalno televizijo dejal, da je v stalnem kontaktu z avstrijskimi in slovenskimi kolegi.

"Slovenci imajo že dalj časa postavljeno mejo, ko gre neka država na rdeči seznam. To je 40 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh. Hrvaška je še daleč od te številke," je dejal Capak.

Navedbe Capaka ne držijo povsem. Kot je včeraj predstavil Kacin, ima Hrvaška v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev 33,43 okuženih, ob našem preračunu in upoštevanju še zadnjih podatkov pa je Hrvaška že "rdeča".

Ob upoštevanju uradnih podatkov o dnevno potrjenih okužbah je seštevek zadnjih 14 dni 1698 okužb in ob predpostavki, da ima Hrvaška 4.067,500 prebivalcev, je število okuženih na 100 tisoč prebivalcev 41,7. Do zdaj je NIJZ predlog za uvrstitev na rdeči seznam podal za države, ki so ob preračunu presegle 40 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Uvedbo karantene za prihode s Hrvaške je na delovnem sestanku vlade danes podala tudi strokovna skupina za covid-19. Več o tem tukaj.

Hrvaška Avstriji "grozi" s povračilnimi ukrepi

Hrvaško je ob začetku tega tedna doletela boleča odločitev Avstrije, ki je svoje državljane poklicala domov. Odlok je v veljavo stopil s ponedeljkom, v nasprotnem primeru pa morajo Avstrijci predložiti negativen test na covid-19.

Avstrija se je za zaostritev odločila, ker so povratniki z dopusta predstavljali največjo skupino novih okužb z novim koronavirusom, z odločitvijo pa je poskrbela za množično vračanje s hrvaške obale domov.

Avstrija je izenačila obravnavo potnikov iz Hrvaške s tistimi iz drugih držav Zahodnega Balkana – Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije.

Po poročanju hrvaških medijev je v samo treh dneh Hrvaško zapustilo deset tisoč Avstrijcev oziroma četrtina vseh, ob tem pa hrvaški hotelirji in ponudniki drugih nastanitev beležijo številne odpovedi. Zaradi velikega navala je na južno in vzhodno mejo poslala dodatnih 500 policistov in 800 vojakov.

Foto: Reuters

Škoda bi lahko do konca septembra znašala med 150 in 200 milijoni evrov

Po ocenah Veljka Ostojića, direktorja Hrvaške turistične organizacije, bo v primeru, da bo manjše število avstrijskih turistov trajalo do konca septembra, hrvaški turizem utrpel od 150 do 200 milijonov evrov škode.

"Izguba ne bo prizadela le Hrvaške, ampak tudi avstrijske organizatorje potovanj," je za avstrijski Kurier povedal Ostojić.

"Nič ni nemogoče in vse se lahko spremeni"

Capak je v svojem komentarju avstrijske odločitve in napovedih o Sloveniji spomnil, od kod so prve okužbe februarja prišle v Hrvaško.

"Na začetku epidemije so bili prvi okuženi na Hrvaškem uvoženi z avstrijskih in italijanskih smučišč. Poletje bo hitro minilo in ko bo spet na vrsti smučanje in bodo Avstrijci vabili ljudi, naj pridejo, bomo mi lahko sprejeli ukrepe. Nič ni nemogoče in vse se lahko spremeni," je o glavni sezoni Avstrijcev, kjer številni pozimi preživijo zimske počitnice, dejal Capak.

Avstrija je tudi zavrnila predlog Hrvaške, da se na rdeči seznam uvrstijo samo določene regije.