Ruska policija spet zanikala, da bi bil Navalni zastrupljen

Ruska policija je danes sporočila, da je imel opozicijski politik Aleksej Navalni kronično vnetje trebušne slinavke in da ni bil zastrupljen, ko je konec avgusta hudo zbolel na poletu iz Sibirije v Moskvo. Zdravili so ga v Nemčiji, kjer so potrdili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok.

Sibirska policija je sporočila, da so zdravniki, ki so Alekseja Navalnega zdravili dva dni, preden so ga prepeljali v Nemčijo, potrdili diagnozo, da je imel "motnje v presnovi ogljikovih hidratov in kronično vnetje trebušne slinavke", poroča STA. "Diagnoza o zastrupitvi ni bila potrjena," so sporočili. Dodali so, da niso našli strupa na njegovih oblačilih ali predmetih, ki so bili v njegovi hotelski sobi in lokalu na letališču, kjer se je ruski opozicijski politik zadrževal pred odhodom v Moskvo.

Nemčija: Navalni je bil zastrupljen z novičokom

Navalni, ki je oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina in borec proti korupciji, je 20. avgusta nepojasnjeno zbolel na poletu iz Sibirije v Moskvo. Dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v berlinsko bolnišnico Charite. Iz bolnišnice so ga odpustili 22. septembra.

Nemška vlada trdi, da je bil 44-letni Navalni zastrupljen z živčnim strupom novičok, ki so ga razvili v nekdanji Sovjetski zvezi. To so potrdili tudi v laboratorijih na Švedskem in v Franciji ter v Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Navalni je prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal ruski predsednik Putin. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident, poroča STA.