Navalni: Zastrupil me je Vladimir Putin

Navalni, ki so ga prejšnji teden odpustili iz berlinske bolnišnice Charite, kjer so ga zdravili po zastrupitvi z novičokom, je napovedal, da se bo vrnil v Rusijo. "Moja naloga je zdaj ostati tisti, ki se ne boji. In mene ni strah!" je dejal, piše STA.

Nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo

Ruski opozicijski politik in eden najglasnejših kritikov Kremlja je nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo 20. avgusta. Dva dneva pozneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Iz berlinske bolnišnice Charite, kjer so mu rešili življenje po zastrupitvi z novičokom, so ga odpustili prejšnji teden, v Nemčiji pa bo najverjetneje ostal več tednov. Potrebno bo dolgotrajno zdravljenje, da si bo opomogel po zastrupitvi, je sporočila njegova tiskovna predstavnica.

Zastrupljen s strupom iz skupine novičok

Laboratorijske preiskave v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so pokazale, da je bil 44-letnik zastrupljen s strupom iz skupine novičok, ki spada med kemično orožje. Ruski zdravniki, ki so ga zdravili, so sporočili, da med preiskavami niso našli nobenih strupenih snovi. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident, še piše STA.