Merklova v bolnišnici obiskala Navalnega

"Zelo sem hvaležen kanclerki Merklovi, da me je obiskala v bolnišnici," je Navalni zapisal na družbenem omrežju Twitter, potem ko so o obisku danes poročali nekateri nemški mediji. Kot je dodal, je šlo za zasebno srečanje in pogovor z družino, navaja STA.

Obiskala naj bi ga v popolni tajnosti

Merklova je Navalnega obiskala v "popolni tajnosti", ko se je zbudil iz kome, njena poteza pa je še poudarila pomen solidarnosti nemške vlade z Navalnim, je poročal Spiegel. Kot je zapisal, obisk kaže odločenost, da bo Nemčija vztrajala pri preiskavi okoliščin zastrupitve, piše STA.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Eden najglasnejših kritikov Kremlja

Ruski opozicijski politik in eden najglasnejših kritikov Kremlja je nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo 20. avgusta. Dva dni zatem so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Iz berlinske bolnišnice Charite, kjer so mu rešili življenje po zastrupitvi z novičokom, so ga odpustili prejšnji teden, v Nemčiji pa bo najverjetneje ostal več tednov. Potrebno bo dolgotrajno zdravljenje, da si bo opomogel po zastrupitvi, je sporočila njegova tiskovna predstavnica.

Laboratorijske preiskave v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so pokazale, da je bil 44-letnik zastrupljen s strupom iz skupine novičok, ki spada med kemično orožje. Ruski zdravniki, ki so ga zdravili, so sporočili, da med preiskavami niso našli nobenih strupenih snovi. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident, še navaja STA.