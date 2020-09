Po zastrupitvi še en hud udarec za Putinovega nasprotnika

Kot je sporočila v videoizjavi Kira Jarmiš, je sodišče 27. avgusta odredilo prepoved transakcij, ki zadevajo njegov delež v stanovanju v Moskvi, in zamrznilo njegove bančne račune. Odredba sodišča naj bi bila, kot je pojasnila Jermiševa, povezana s tožbo, ki ga je zoper Navalnega vložilo moskovsko podjetje, ki ponuja prehrano za šole.

Navalni izgubil tožbo z moskovskim podjetjem

Sodišče je oktobra 2019 Navalnemu, njegovi Fundaciji za boj proti korupciji ter zaveznici političarki Ljobov Sobol naložilo plačilo skoraj 1,2 milijona evrov odškodnine zaradi povzročitve materialne škode in omalovaževanja moskovskega podjetja.

Sodišče je njegovi fundaciji ravno tako izreklo odredbo, naj izbriše video, v katerem Navalni in Soboleva pod vprašaj postavljata kakovost hrane, ki jo ponuja moskovsko podjetje. "Odškodninski znesek je ocenjen kot izgubljeni dobiček, ob katerega je bil ponudnik prehrane," je dejala Navalnova tiskovna predstavnica Jarmiševa.

Eden od najglasnejših kritikov Kremlja

44-letni Navalni je bil sicer v torek odpuščen iz berlinske bolnišnice Charite, kjer se je več kot mesec dni zdravil zaradi zastrupitve z živčnim strupom novičok. Ruski opozicijski politik in eden od najglasnejših kritikov Kremlja je nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo 20. avgusta. Dva dneva pozneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo.

Laboratorijske preiskave v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so pokazale, da je bil 44-letnik zastrupljen s strupom iz skupine novičok, ki spada med kemično orožje. Ruski zdravniki, ki so ga zdravili, so sporočili, da med preiskavami niso našli nobenih strupenih snovi. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident, piše STA.